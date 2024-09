María Vallejo-Nágera publica 'La Biblia para zoquetes': "¿Cómo me había perdido el libro más importante de la Historia?"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

María Vallejo-Nágera ha publicado 'La Biblia para zoquetes' (Palabra), un libro dirigido a "ateos y católicos zoquetes", que busca acercar "el libro más importante de la historia" a todos los públicos, con una comprensión accesible y amena.

Con un tono humorístico y un lenguaje sencillo, Vallejo-Nágera guía al lector desde el Jardín del Edén, pasando por el Arca de Noé y culminando en la Tierra Prometida, descubriéndole así los relatos más emblemáticos de la Biblia que para la autora es un libro "sobrenatural".

La escritora ha reconocido que llevaba "muchísimos años" deseando que alguien le explicara la Biblia hasta que, con 53 años, se fue a Harvard a estudiar el Antiguo Testamento. "Volví tan fascinada de todo lo que me contaron, que dije: '¿Cómo me he perdido el libro más importante de la Historia?'", ha explicado este viernes, en una rueda de prensa en el Café Comercial, en Madrid.

Según ha asegurado Vallejo-Nágera, 'La Biblia para zoquetes' es un libro "lleno de humor" porque, tal y como ha precisado, la Biblia tiene "humor y hasta sexo --en el Cantar de los Cantares--". Además, ha destacado que "está llena de cotilleos divertidísimos, amores, guerras" y, sobre todo, la autora lo considera "la garganta de Dios".

Por ello, con su libro quiere poner al lector el "aperitivo" para que al leerlo, sienta ganas de ir a por "el gran plato", que sería la Biblia, que piense: "Me estoy perdiendo el mejor libro de la Historia, voy a por él". A su juicio, los católicos tienen que "espabilar" y "leer la Biblia en familia".

Asimismo, la autora cree que puede ser útil para los chicos y chicas que se están preparando para la confirmación. A su juicio, algo ha "fallado" en la transmisión de la Biblia, porque no se ha explicado en los colegios. Además, ha recomendado leerla de principio a fin porque toda ella está unida por una especie de "cordón umbilical".

En cuanto a la principal barrera que, a su juicio, frena a los creyentes y no creyentes para acercarse a leer la Biblia, Vallejo-Nágera ha precisado que es "la dificultad" pues se trata de "un rompecabezas de millones de piezas y billones de plumas", en referencia a todos los copistas de las Escrituras.

Por el momento, la autora ha lanzado el primer tomo de este libro, que explica "desde Adán y Eva hasta Abraham' y está previsto que se publiquen otros diez tomos más.

María Vallejo-Nágera Zóbel (Madrid, 1964) es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Universidad Complutense de Madrid). Tiene un 'fellowship' (beca de investigación) en Liderazgo Avanzado por la Universidad de Harvard (2017-18), donde cursó estudios Bíblicos Avanzados. Asimismo, es especialista en Espiritualidad Bíblica por la Universidad Pontificia Comillas (2019-2021).

Es autora de quince libros, entre ellos, Luna Negra, El patio de los silencios, Mala Tierra, El castigo de los ángeles, La nodriza, Mujeres de luz (escandalosamente envidiadas), De María a María, Niña Juana, Paseando por el cielo, y la colección infantil Lola Torbellino. Además, es autora de dos ensayos teológico-escatológicos: Entre el cielo y la tierra (historias curiosas sobre el Purgatorio), y Cielo e Infierno: verdades de Dios.