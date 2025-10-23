Más de 22 millones de españoles tenían cubierto su sepelio en 2024, según UNESPA

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 45,6% de la población española, un total de 22,3 millones de personas, contaba con un seguro de decesos al cierre del año 2024, según los datos recabados por la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA).

Por provincias, Cádiz es la provincia donde cuenta con mayor aceptación. con un 77,1% de los gaditanos tienen su sepelio asegurado, seguida de Ávila (73,6%) y Badajoz (72,5%). En el extremo opuesto se sitúan Teruel (19,8%), Soria (20,1%) y Huesca (21%) como las provincias donde esta protección está menos extendida.

De los datos se desprende que las personas de más de 50 años son las que presentan ratios más elevadas (superiores al 50%), aunque entre los jóvenes es habitual ver índices de cobertura "igualmente significativos", según UNESPA. En concreto, oscilan entre el 30% y el 40% entre la población menor de 35 años.

Además, las tasas más altas de aseguramiento se dan en hogares donde vive una pareja sin hijos menores y al menos uno de los miembros tiene más de 65 años (56,8%). También destacan los hogares en los que reside una persona mayor sola (51,1%) y algunas agrupaciones familiares donde hay jóvenes conviviendo. Los hogares donde está menos presente son aquellos formados por una persona que vive sola y que tiene menos de 30 años.

Según explica UNESPA, la función principal del seguro de decesos es hacerse cargo del sepelio del asegurado. Además, añade que muchas aseguradoras incluyen en sus pólizas protecciones complementarias como el apoyo psicológico, el asesoramiento legal o, incluso, la gestión del fin de la vida digital.