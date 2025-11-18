Más de 50 emisoras de Onda Cero emitirán mañana su programación desde lugares singulares para celebrar sus 35 años

Onda Cero, en busca de los oyentes: saca la programación local y regional a la calle para celebrar sus 35 años | Atresmedia - ATRESMEDIA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 emisoras de Onda Cero sacarán este miércoles sus programaciones locales y regionales a la calle en busca de los oyentes, para "escuchar sus historias cotidianas, las de sus barrios, sus calles y las de sus vecinos" y celebrar sus 35 años de historia.

Así lo ha dado a conocer este martes Atresmedia, que ha detallado que los programas locales de 'Más de uno' y los regionales de 'en la onda' se instalarán "en lugares emblemáticos" de sus ciudades. Con ellos, saldrán a la calle los comunicadores de las emisoras de Onda Cero.

"Con esta acción, Onda Cero refrenda una vez más su compromiso con la radio de proximidad, una de las señas de identidad de la cadena, que desde su nacimiento hace tres décadas y media, se ha mantenido conectada a la sociedad, acompañándola en su transformación", ha manifestado el grupo de comunicación.

El aniversario de Onda Cero se celebrará desde este miércoles y hasta el próximo día 26 de noviembre, fecha en la que la cadena cumple sus 35 años.

Onda Cero ha destacado su apuesta por la información local y el servicio público "con el fin de dinamizar los territorios, conectando el tejido socioeconómico con los ciudadanos a través de una comunicación emocional y efectiva".