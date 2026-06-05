Las máximas de este fin de semana en Madrid con León XIV llegarán a 31 y 34ºC, y el lunes se prevé "calor intenso"

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las máximas previstas para este fin de semana en Madrid oscilarán entre los 31 y los 34 grados centígrados (ºC) mientras que para el lunes se espera "un calor intenso", según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En concreto, durante los días 6, 7 y 8 de junio se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en Madrid, con vientos flojos, sin lluvias y temperaturas en ascenso. En el caso del sábado 6 de junio --día de su llegada y cuando por la tarde tendrá lugar una vigilia en el estadio Santiago Bernabéu--, la temperatura mínima será de 18ºC y la máxima de 31ºC.

El domingo 7 de junio --cuando tendrá lugar la misa en la Plaza de Cibeles, entre otros actos-- no se bajará de 20-21ºC en el centro de la ciudad y las máximas rondarán los 33-34°C, al igual que el lunes 8 de junio --marcado por la visita al Congreso por la mañana y a la Catedral de la Almudena por la tarde--, cuando se espera un calor intenso.

Tras su paso por Madrid, el Papa viajará a Barcelona, donde estará los días 9 y 10 de junio. Durante esos días, predominarán los cielos poco nubosos en general, con presencia de brisa y algo de sensación de bochorno por la humedad. Como en Madrid, no se esperan lluvias. Según Del Campo, las temperaturas mínimas rondarán ambos días los 20ºC en el centro de Barcelona y las máximas alcanzarán unos 25 a 27°C.

La última etapa del viaje apostólico transcurrirá en las Islas Canarias, en Gran Canaria y Tenerife los días 11 y 12 de junio. La AEMET precisa que, aunque aún está lejano en el plazo y, por lo tanto, la incertidumbre es mayor, es probable que predomine el régimen de vientos alisios propios de esta época del año, con rachas intensas en zonas expuestas.

Por zonas, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas, con posibles lloviznas en medianías, y más despejados en el sur. En zonas costeras de Tenerife y Gran Canaria se rondarán los 18 a 20ºC de mínima y los 23 a 25ºC de máxima. En lo que respecta a las medianías de Tenerife, los valores térmicos se moverán entre los 13 a 15ºC de mínima y los 18 a 20ºC de máxima.

FIN DE SEMANA CON CALOR EN TODA ESPAÑA

En líneas generales, Del Campo ha apuntado que el calor será la ntoa general de este fin de semana ya que el sábado se superarán los 34ºC en puntos del Valle del Guadalquivir y el domingo se llegará a esos valores en amplias zonas del centro y de la mitad sur peninsular.

La semana próxima transcurrirá también con tiempo en general estable y altibajos en las temperaturas en función de las zonas y de los días. De acuerdo con el portavoz de AEMET, continuará el calor en buena parte del centro y sur del territorio peninsular. De hecho, los valles del Guadiana y Guadalquivir llegarán a temperaturas superiores a 35ºC.

Por días, ha indicado que este viernes se registrarán chubascos en el área mediterránea, sobre todo en zonas próximas a la costa de la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Por la tarde, el paso de un frente dejará lluvias débiles en el oeste de Galicia. Del Campo ha indicado que la situación en el resto del país estará marcada por cielos poco nubosos.

Las temperaturas bajarán de forma acusada en el tercio oriental peninsular, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde el descenso podrá ser de más de 10ºC con respecto al jueves. En el norte de España el ambiente será fresco, con unos 20 a 22ºC de máxima en Bilbao. Mientras tanto, hará más calor en el sur: Sevilla rondará los 33ºC.

El portavoz de AEMET ha añadido que el sábado predominará el tiempo estable en todo el país. Sin embargo, el paso de un frente poco activo dejará lluvias débiles y dispersas en Galicia y comunidades cantábricas. Durante la tarde, crecerán nubes de evolución en zonas de montaña, con posibles tormentas fuertes en los Pirineos.

Durante esta jornada, las temperaturas serán más altas en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción estará en el Cantábrico, donde bajarán un poco. De esta forma, se superarán los 30ºC en amplias zonas del territorio y los 32ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadalajara y Guadalquivir.

La situación de estabilidad se mantendrá el domingo, con cielos poco nubosos, ausencia de lluvias y, de nuevo, temperaturas más altas, con subida notable de los valores térmicos en el Cantábrico. El pronóstico recoge que se sobrepasarán los 32ºC en el Valle del Ebro y los 34ºC en buena parte del centro y de la mitad sur. De hecho, Madrid rondará los 34ºC, mientras que Córdoba y Sevilla alcanzarán los 36ºC.

ESTABILIDAD Y POCAS LLUVIAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Del Campo ha indicado que la próxima semana comenzará con tiempo estable y pocas lluvias, entre el lunes y el miércoles, en la mayor parte de España. Sin embargo, habrá cielos nubosos y precipitaciones débiles en el Cantábrico. Asimismo, podría caer algún chubasco acompañado de tormenta dispersa en zonas de montaña, sobre todo en los Pirineos y en el Sistema Ibérico.

En este marco, las temperaturas experimentarán altibajos. Por ejemplo, el lunes bajarán notablemente en el Cantábrico y subirán en el Mediterráneo. En principio, predominarán los descensos en el norte y este del territorio durante los dos días siguientes, si bien todavía hay incertidumbre al respecto.

No obstante, el portavoz de AEMET ha señalado que las temperaturas serán altas en la zona centro y mitad sur, mientras que en las comunidades cantábricas serán incluso algo bajas para la época, especialmente el martes, cuando apenas superarán por allí los 20ºC.

Por lo demás, se sobrepasarán los 32 a 36ºC en el centro y sur y los 36ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir durante estos tres primeros días de la semana. Barcelona, por ejemplo, rondará los 25ºC de máxima y los 20ºC de mínima. Es probable, aunque también habrá que confirmarlo, que en la segunda mitad de la semana también predominen las subidas de temperatura.

Por último, en lo que respecta a Canarias, Del Campo ha adelantado que este viernes y durante el fin de semana soplarán los vientos alisios con intensidad en el archipiélago, que dejarán rachas muy fuertes, superiores a 80 kilómetros por hora (km/h) en zonas expuestas, y mal estado de la mar.

Además, arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas, con lloviznas por allí y cielos más despejados en el sur. La situación continuará de forma similar a lo largo de la próxima semana con alisios intensos, quizás algo menos fuertes. Las temperaturas permanecerán en valores suaves con unos 23 a 25ºC de máxima en zonas costeras y unos 18 a 20ºC en zonas de medianías.