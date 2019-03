Mayor Oreja denuncia la "moda dominante" que busca "destruir los valores cristianos" y llama a "restaurarlos"

Publicado 25/03/2019 15:29:52 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea 'One of Us', en defensa de la vida, Jaime Mayor Oreja, ha denunciado este lunes 25 de marzo la "moda dominante" que, a su juicio, existe en la actual sociedad europea y que busca "destruir y reemplazar los valores cristianos". Mayor Oreja ha llamado a denunciar esta situación y a "restaurar" estos valores.

El exministro del Gobierno 'popular' de José María Aznar, ha pronunciado estas palabras durante la 'Jornada CEU por la vida', celebrada en la facultad de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, y en donde se le ha reconocido con el 'Premio a la Defensa de la Vida 2019'. Mayor Oreja participó este domingo en la 'Marcha por la vida' en la que varios miles de personas en contra del aborto y para pedir a los políticos "una nueva ley que defienda la vida sin fisuras, siempre y en toda circunstancia".

En su discurso de agradecimiento este lunes, se ha mostrado orgulloso de sus inicios en la vida pública como miembro de la Asociación Católica de Propagandistas que, según ha explicado, ha marcado su labor en la política hasta el último de sus días en activo.

Según ha explicado, durante una reunión con el ministro del Interior alemán en 2001, uno de sus últimos actos en el Gobierno de Aznar, éste le preguntó por sus intenciones de suceder al entonces líder del PP. Un puesto que, para el germano, no era el más adecuado porque, a su juicio, Mayor Oreja estaba marcado por "unas determinadas creencias" que no encajaban en la sociedad de entonces.

"25 años después, unas convicciones que habían sido mis aliadas en la carrera política, iban a suponer un lastre", ha lamentado, para señalar que, desde entonces, y hasta 2019, esos valores han seguido sufriendo transformaciones en la sociedad. "No sé cuándo estábamos mejor, si en 1976 o en 2001", ha señalado.

"NUNCA HABÍAN SIDO TAN NECESARIOS"

A su juicio, los valores que él siempre ha defendido, los valores cristianos, "nunca han sido tan necesarios" como en la actualidad, un tiempo en el que, además, "nunca habían estado tan atacados", ni tampoco "tan divididos".

Por ello, ha llamado a los cristianos a "denunciar" esta situación y a dar "un grito" para una refundación de la UE basada en la "defensa de la vida" que, según ha señalado, era la raíz de sus inicios "después de tantas muertes" en las guerras. "No podemos resignarnos", ha explicado, antes de señalar que es necesario luchar contra "la prevalencia de la mentira frente a la verdad" o la "prevalencia de lo que hoy es la cultura de la administración de la muerte, frente a la cultura de la vida".

Mayor Oreja cree que hay que "recordar los orígenes" de una UE que ahora tiene "muy escondidos" sus orígenes, que necesita "dirección y prioridades" y que sufre "un extremo desorden" en todos los países que lo forman. En su opinión, Europa no se puede refundar sólo desde la política, con personas que tengan estas convicciones, sino que hay que entrar desde la cultura, la universidad, los pensadores, los intelectuales o las fundaciones.

En este sentido, ha llamado a hacer "un singular esfuerzo" en el ámbito de la comunicación de masas y, desde las facultades universitarias, "ser capaces de saber las claves para comunicar en valores", porque, según ha indicado en su intervención, "es una asignatura pendiente en la sociedad" actual.

"Y tenemos que saber que hay que empezar casi desde cero, desde la razón, la verdad, y desde nuestros valores para ser capaces de reencontrar el alma y el espíritu que fue el fundamento del arranque de la UE", ha concluido.