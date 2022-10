Ministras socialistas piden huir de la confrontación con la Ley Trans y buscar la seguridad jurídica

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ministras socialistas María Jesús Montero, Pilar Llop, Nadia Calviño e Isabel Rodríguez han pedido evitar la confrontación con la Ley Trans y buscar la seguridad jurídica y han justificado la ampliación del plazo de presentación de enmiendas al texto presentado por el Ministerio de Igualdad.

"Lo que no es de recibo es que ningún texto legislativo se plantee desde la confrontación entre partes de la sociedad tan importantes como es la lucha por la igualdad o la lucha por los derechos LGTBi", ha explicado la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en declaraciones a los medios de comunicación en un desayuno informativo de Europa Press.

La ministra ha rechazado la acusaciones de que el objetivo del PSOE es impedir avances en los derechos del colectivo 'trans' y ha defendido que la tramitación de la ley sea igual que para el resto de proyectos legislativos. "Nosotros tampoco vamos permitir ningún retroceso en ningún derecho; siempre tiene que haber avances y propuestas de consenso con el resto de formaciones políticas y en esa línea seguiremos avanzando, pero no me parece que haya que hacer distingos en la tramitación de ninguna norma", ha añadido.

La titular de Hacienda ha evitado, no obstante, responder a la posibilidad de que se elimine del texto la autodeterminación de género, uno de los aspectos más polémicos la ley que defiende la Ministra de Igualdad Irene Montero. "Dejemos trabajar a los grupos parlamentarios; no voy a alimentar cualquier controversia porque no me parece buena para el avance", ha concluido Montero.

Por su parte, la Ministra de Justicia Pilar Llop, ha insistido en "huir de la confrontación", ha instado a garantizar la seguridad jurídica en la ley y ha restado importancia a que la tramitación se prorrogue.

"La legislatura no se va a terminar ya", ha explicado Llop, para quien ésta "es una ley muy compleja". "El legislativo tiene que dar su opinión y es el que soberanamente ha dado ese plazo; hay que huir de las polémicas, la realidad es mucho más sencilla de lo que parece", ha indicado la titular de Justicia, quien ha destacado la importancia de aprobar una ley "con perspectiva de infancia".

"Cuando se habla de niños y niñas se requiere una seguridad jurídica muy específica", ha añadido Llop en un desayuno informativo.

COMPROMISO CUMPLIDO

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Economía, Nadia Calviño, también ha calificado de "normal" la ampliación del plazo de enmiendas y ha evitado referirse a la autodeterminación de género.

"Hay un proyecto de ley que se está tramitando y es normal un periodo de enmiendas y se produzca el debate parlamentario que se corresponde con la profundidad y el calado en un tema muy importante para el conjunto de la sociedad y que va a permitir seguir avanzando y progresando en el ámbito de los derechos fundamentales", ha asegurado Calviño a los medios de comunicación en la Feria del Libro de Frankfurt.

Para la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, lo importante es que "el Gobierno ha cumplido su compromiso" y del Consejo de Gobierno ha salido un documento que ahora está en manos de los grupos parlamentarios. Así ha añadido en que confía en que de ahí, "como en todas las normas, pueda incluso salir reforzada o mejorada".

"Hasta ahora lo único que ha pedido el grupo parlamentario socialista es una ampliación del plazo para su estudio", ha dicho la ministra en Oviedo.

Rodríguez considera que no se puede dudar del compromiso, ni del PSOE ni del Gobierno y ha insistido en que su gobierno defiende claramente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. "Lo hemos hecho con cambios normativos importantes, defendiendo la libertad reproductiva; con la Ley del sólo sí es sí o equiparando permisos de paternidad con los de maternidad", ha indicado.