Minorías religiosas en España comienzan el 2025 preocupadas por restricciones a la libertad religiosa o el antisemitismo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Minorías religiosas en España han comenzado el 2025 preocupadas por las restricciones a la libertad religiosa o la "explosión del antisemitismo", según han asegurado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha criticado la "escasa valoración" del hecho religioso y de la libertad religiosa, tanto en la sociedad como en las Administraciones Públicas. "Esta escasa valoración hace que los problemas y dificultades que experimentamos se mantengan en el tiempo sin solución", ha asegurado.

También ha lamentado que haya terminado el 2024 sin solución "a la histórica discriminación sufrida por los pastores protestantes durante la dictadura franquista". Sobre esta cuestión, ha recordado que esta materia cuenta con una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una del Tribunal Supremo del 2017. "Seguiremos reclamando y esperando la solución", ha añadido.

Por otro lado, ha recalcado que sigue trabajando en el recurso contra el Ayuntamiento de Lorca por la aprobación de un plan de ordenación urbana que "prácticamente impide la apertura de lugares de culto de las minorías religiosas en su municipio" y en la interposición de un recurso de amparo ante nuestro Tribunal Constitucional contra la Comunidad Valenciana. Este último "por la negativa de su Gobierno de atender la demanda de miles de alumnos protestantes (y sus familias) que están solicitando enseñanza religiosa evangélica al amparo de los derechos que tenemos reconocidos por ley (nuestros Acuerdos de Cooperación)".

Si bien, ha señalado que este problema también ha tenido lugar en otras comunidades autónomas "quedando muchas solicitudes de alumnos evangélicos sin ser atendidos por falta de voluntad por parte de las autoridades responsables".

Finalmente, la FEREDE ha destacado que queda "mucho" por hacer para el pleno ejercicio de la libertad religiosa. "Al igual que en años anteriores, concluimos este 2024 señalando que queda mucho por hacer, aunque como siempre, con todo, miramos al nuevo año 2025 con esperanza y con ganas de seguir trabajando por el bien del pueblo evangélico y del conjunto de nuestra sociedad", ha agregado.

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha indicado que 2024 ha sido el año de la "explosión del antisemitismo", que "empezó a partir de los bárbaros ataques de las organizaciones terroristas que gobiernan en Gaza el 7 de octubre de 2023".

"Hemos visto unos niveles de odio a los judíos no experimentados en los últimos 80 años en Europa. También España ha alcanzado niveles que ningún judío español recuerda. Ataques en plena calle, colegios, universidades, insultos en las redes sociales, señalamiento en hogares y propiedades de judíos, ataques contra no judíos que defienden su causa, etc", ha lamentado la FCJE.

En este sentido, ha expuesto que el principal objetivo de la FCJE en 2024 ha sido "velar por la seguridad y el normal funcionamiento de las comunidades y la vida judía en España". Así, ha destacado el contacto "muy satisfactorio" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que "en todo momento han estado accesibles".

GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ANTISEMITISMO

Asimismo, ha avanzado que la FCJE trabaja con las FCSE y con la Fiscalía de Delitos de Odio en una guía de sensibilización sobre el antisemitismo, con el propósito de que los fiscales sepan identificar estos casos.

Por otro lado, se ha referido a representantes de algunos partidos políticos y ha lamentado que no hayan respondido "con la misma celeridad" a sus propuestas de encuentros. "Las declaraciones de algunos ministros de Podemos (anterior Gobierno) y Sumar (Gobierno actual), no han ayudado a mantener un clima de cordialidad", ha afirmado.

Además, se ha referido al Plan Nacional contra el Antisemitismo que España elaboró de acuerdo a las directrices de la Comisión Europea. Este ha dicho que "no es suficiente para frenar la ola de insultos, acoso y agresiones, sobre todo verbales" que sufre el colectivo. "El diálogo interreligioso ha sido muy satisfactorio con todas las confesiones que conviven en España", ha concluido.