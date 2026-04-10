Nicholas Stern defiende usar "todos los recursos no fósiles" contra el cambio climático, incluida la nuclear

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El economista y académico británico, Nicholas Stern, experto en las consecuencias económicas del cambio climático con trabajos como el 'Informe Stern sobre la economía del cambio climático', ha señalado este viernes en Madrid que "el desafío que representan el medioambiente y el clima es inmenso" y que este problema "es tan grave" que hay que utilizar "todos los recursos no fósiles" disponibles, incluida la energía nuclear.

"La energía nuclear tendrá un papel importante en todo el mundo y en Europa. Creo que las energías renovables --que serán más económicas--, con buenas redes y sistemas de almacenamiento eficientes, tendrán un papel aún más relevante. Sin embargo, este problema es tan grave que debemos utilizar todos los recursos no fósiles que tenemos", ha señalado.

Así se ha expresado tras reunirse con la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Sara Aagesen, con la que ha hablado entre otros temas sobre el último libro que ha escrito, titulado 'La historia del crecimiento del siglo XXI. La economía y las oportunidades de la acción climática', disponible para descargar gratis.

En este marco, el experto ha incidido en que, como planeta, hay que preocuparse por el medioambiente y la biodiversidad, por el crecimiento económico y el nivel de vida y por la seguridad energética, sobre todo ahora que se están viendo las consecuencias de la guerra en Irán.

"Si consideramos estos tres aspectos en conjunto, la respuesta apunta en la misma dirección. Sea cual sea el aspecto que analicemos, debemos invertir en energías renovables, invertir en la transición, invertir en la nueva economía, la economía que será más eficiente, más limpia y más poderosa. Esa es la clave.

Por ello, ha celebrado la "dirección" que está tomando el Gobierno en relación a las políticas en favor de la transición energética. "Han demostrado cómo la transición hacia las energías renovables reduce el coste de la electricidad para todos, contribuye a un mundo más seguro desde el punto de vista climático y nos brinda mayor seguridad energética ante posibles crisis", ha subrayado.