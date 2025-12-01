Noviembre termina con 81 muertos en las carreteras, seis menos que en 2024

Archivo - Varios vehículos en la A3, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha a las 15.00 horas de este jueves 31 de julio la 'Operación Especial 1º de agosto' para la que prevé 6.880.000 movimientos - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mes de noviembre ha registrado 76 siniestros mortales en las carreteras en España en los que han fallecido 81 personas, lo que supone seis menos que en el mismo mes de 2024, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). En lo que va de año han fallecido en las carreteras 1.024 personas, 30 menos que en el mismo periodo del pasado año.

El departamento que dirige Pere Navarro ha destacado estas cifras se han registrado en un contexto de incremento de la movilidad que ha crecido un 5,49% respecto a noviembre del año anterior, registrándose 36,4 millones de movimientos de largo recorrido durante el mes de noviembre.

En noviembre han descendido los fallecidos en carreteras convencionales, con un total de 57 muertes, que representan nueve personas menos que en el mismo mes del año anterior. En el caso de los fallecidos en autopistas y autovías, se han registrado 24 muertes, tres más que hace un año.

Respecto al medio de desplazamiento, han aumentado los usuarios vulnerables fallecidos, con seis personas más que en noviembre de 2024 hasta alcanzar los 32 fallecidos. Destaca el aumento de los motoristas, con cinco fallecidos más, y de los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con dos más que en el mismo mes del año pasado.

Por tipo de siniestro, se han incrementado los fallecidos por colisiones frontales, traseras y múltiples (8 fallecidos más) y por atropello (1 fallecido más), mientras que se reducen en siete personas los fallecidos por colisiones laterales y frontolaterales y en once personas los fallecidos por salidas de vía.

En relación con el uso de los sistemas de seguridad, seis de los fallecidos no hacían uso de ningún dispositivo de seguridad: cuatro conductores de turismo no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro y un ciclista y un usuario de motocicleta no hacía uso del casco reglamentario.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que mayor número de fallecidos ha registrado este mes de noviembre, con trece personas fallecidas, a pesar de haber reducido la cifra en cuatro personas con respecto al mes anterior. Navarra y La Rioja son las que han experimentado un mayor incremento en la siniestralidad con tres fallecidos más con respecto al mismo mes de 2024.

El día con más víctimas mortales fue el domingo 2, con ocho fallecidos. Durante el mes de noviembre se registraron cuatro días con ningún fallecido: el martes 4, el viernes 7, el miércoles 19 y el martes 25.

En cuanto al último fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 28 y hasta la medianoche del domingo 30 de noviembre, han fallecido en vías interurbanas diez personas en nueve siniestros mortales. Nueve de las víctimas mortales perdieron la vida en carreteras convencionales y una en vías de alta capacidad. Este fin de semana han fallecido cinco usuarios vulnerables (tres peatones, un usuario de VMP y un ciclista).

Entre los siniestros mortales hubo dos colisiones, tres salidas de vía y tres atropellos. Los siniestros han tenido lugar en Ciutadella de Menorca y Selva (Baleares), Adamuz (Córdoba), Huétor de Santillán y El Pinar (Granada), Valle de Hecho (Huesca), Madrid (Madrid), Toledo (Toledo) y Medina de Rioseco (Valladolid).