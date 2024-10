Nueve organizaciones de la sociedad civil exigen la transposición de la Directiva por el Derecho a Reparar de la UE

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra, AERESS, CECU, Setem, Restarters, eReuse, Pangea, Ingeniería sin Fronteras y Alianza Residuo Cero han exigido la transposición de la Directiva por el Derecho a Reparar de la Unión Europea (UE), que garantiza que los fabricantes faciliten la reparación de los productos y que la garantía pueda ampliarse un año más. Los Estados miembros deben transponerla antes de julio de 2026.

Según ha informado CECU, las organizaciones proponen establecer dentro de la garantía legal la reparación de los productos como opción única, salvo imposibilidad justificada, y ampliar la garantía tras la reparación dos años más. A su vez, insisten en que se debe garantizar que el fabricante no pueda denegar la garantía legal en caso de que el consumidor haya acudido antes a un servicio no oficial, salvo que se pueda acreditar que la reparación previa agravó "de forma significativa" la avería inicial elevando su coste, y siempre que la opción inicial no permitiese la sustitución.

Entre sus reclamaciones, las organizaciones piden extender la legislación a todos los productos electrónicos y eléctricos e incluir también la reparación textil. En este aspecto, explican que el texto de la norma actualmente se ciñe, por ejemplo, a teléfonos, lavadoras, aspiradoras y lavavajillas. Además, hablan de cómo la norma anima a los Estados a introducir incentivos económicos para la reparación.

De cara a la creación en España de un fondo para la reparación, las organizaciones proponen que las tasas de los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) contribuyan a las primas de reparación para hacerlas "más estables, fiables y predecibles".

Por último, piden medidas para "acabar con el despilfarro que supone un modelo de producción y consumo basado en el usar y tirar". Las organizaciones han lanzado estas peticiones dentro de la campaña europea por el derecho a reparar (Right to Repair Europe), una coalición que representa a más de 170 organizaciones de 27 países europeos.

A su vez, CECU ha anunciado la celebración de varias actividades en el marco del Día Internacional de la Reparación. Por ejemplo, un Repair Café de textil, bicicletas y ordenadores y tablets en el local de Amigos de la Tierra en Calle Bustos, 2 (Madrid) este jueves a las 17:30; u otro Repair Café de textil y electrónica, más juegos infantiles de consumo responsable en el parque de la Estación del Norte, en el marco del Festival FESC (Barcelona) el sábado de 17:00 a 19:00. Todas las actividades se pueden consultar a través de esta web: https://openrepair.org/international-repair-day/2024-events/