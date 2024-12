Estos números están 'gafados' en la historia de la Lotería de Navidad

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todos los números que se juegan en el sorteo de la Lotería de Navidad tienen la misma probabilidad de resultar agraciados con el premio 'Gordo' de la Navidad, premiado con 400.000 euros al décimo, pero no todos han salido a lo largo de la historia del sorteo, que se remonta a 1812.

Estos números 'gafados' o menos afortunados históricamente, son los acabados en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Nunca ha terminado el número del primer premio en los 213 sorteos de Navidad celebrados.

Si en vez de mirar las dos últimas cifras miramos las dos primeras, los 'sospechosos' son el 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 a 70, del 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88. Tampoco los números que empiezan por estos millares han obtenido aún el primer premio.

La cifra final menos repetida ha sido el 1, seguida del 2 y el 9. En esta tabla puedes comprobar todos los números premiados durante el Sorteo Extraordinario de Navidad.

No obstante, hay que subrayar que pese a posibles supersticiones el hecho de que un número no haya salido nunca en el sorteo o lo contrario, que ya haya salido, no influye en absoluto en la probabilidad de que vuelva a salir. Cuando el bombo de la Lotería empieza a girar, todos los números tienen la misma probabilidad de salir.

En cuanto a números más premiados, el 5 es el número que más veces ha resultado premiado: 32 veces, pero nunca ha terminado en 25. Le siguen el 4, con 27 veces, y el 6, también con 27 apariciones.

Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes: 297 (20.297, dos veces, y 40.297), 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515); y en dos ocasiones el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

Se han repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Correlativos han sido el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453.