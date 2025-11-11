La Nunciatura en España pide "discípulos" que sean como "la sal" que sirve para "evitar la corrupción"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica en España, Román Walczak, ha indicado que los "discípulos" de Jesús deben ser la "sal" que "sirve para evitar la corrupción y para preservar de la descomposición".

"Así debe ser el estilo de vida de sus discípulos. Deben ser como la sal que condimenta, que da gusto a la comida, que sirve para evitar la corrupción, para preservar de la descomposición", ha subrayado Walczak, este martes, en un desayuno de oración organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU y por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), y celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo, en Madrid, como antesala del Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebra este fin de semana.

Asimismo, el representante de la Nunciatura ha subrayado que los discípulos deben ser también "como la luz que alumbre el camino, que responda a las preguntas y dudas, disipe la oscuridad de tantos que caminan en la oscuridad de su pecado o ignorancia".

"Presérvanos de toda corrupción y que transparentemos con el ejemplo tu bondad que da vida, la orienta y le presta ayuda porque hemos heredado un mundo que tiene necesidad urgente de un renovado sentido de fraternidad, que necesita ser tocado y curado por la belleza y la riqueza del amor de Dios", ha aseverado.

Citando unas palabras de san Juan Pablo II en un viaje a Madrid, Walczak ha animado a "reafirmar la fe" en un "contexto actual de secularización en que muchos contemporáneos viven y piensan como si Dios no existiera".

Además, ha invitado a huir de la "vanidad" poniendo la confianza en "Dios" y no en los "talentos e iniciativas de cada uno". "Que el Evangelio sea el gran criterio que guíe las decisiones y el rumbo de nuestra vida siendo misioneros como Jesús nos enseña con gestos y palabras", ha zanjado.

"DIOS NO ES HARRY POTTER"

En el acto también ha intervenido el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, quien ha advertido de que "Dios no es Harry Potter".

"Dios no es Harry Potter, Dios no es mágico, es a través nuestro por donde intenta realizar su bendición. Y nos ha convocado aquí esta mañana y Dios cuenta con nosotros para que su bendición vaya adelante", ha explicado Cobo.

Además, ha reivindicado la oración como "provocativa y revolucionaria" y ha asegurado que permite "salir" de uno "mismo", algo que considera importante en un mundo de "encapsulamiento".

Por otro lado, en el acto también ha participado el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, quien ha denunciado "ataques a la independencia del poder judicial".

"Llevamos desgraciadamente mucho tiempo escuchando desde la tribuna del Congreso de los Diputados atacar al poder judicial de una manera insólita en los 40 años de democracia, sin que esas palabras tan desafortunadas hayan sido limitadas por quien tiene la obligación de establecer la ordenación de debate", ha criticado.

Además, ha lamentado que se ha podido escuchar no solo en boca de "diputados" sino también "de personas destacadas del Ejecutivo". "Estos ataques a la independencia del Poder Judicial son improcedentes en los estados de derecho y los parlamentos debemos trabajar para que esto no se produzca", ha subrayado.

Además, ha destacado que "el Parlamento no es solo un foro de debate" y ha añadido que debe ser un lugar "donde se habla con respeto, donde se discrepa con razones, donde se busca la verdad sin imponerla". "El Parlamento es diálogo, pero no es sólo hablar, es entender que el otro puede tener razón y eso exige coraje porque es mucho más fácil cerrar filas, levantar muros, reafirmarse en las propias convicciones", ha reflexionado.

Por ello, ha afeado que se "minusvalore" el Parlamento. "Hemos escuchado la afirmación de un presidente de un Ejecutivo que pretendía gobernar con o sin el Parlamento y ha dado pasos en ese sentido", ha dicho. Si bien, también ha advertido de la consideración que se ha hecho "desde algunas instancias políticas" sobre que el Congreso "es todopoderoso". "El Parlamento ni es prescindible ni es todopoderoso. El Parlamento es lo que la Constitución dice que debe ser", ha precisado.

Más de 150 personalidades han participado en este desayuno de oración, el segundo que organizan la ACdP y la Fundación San Pablo CEU, y en el que también han ofrecido su testimonio los empresarios Erwan de la Villeón, Carmen Cordón Muro y Eric Halverson.

El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, ha explicado que el propósito de esta convocatoria es "simplemente rezar por todos los que lo necesiten". En concreto, ha recordado a los cristianos perseguidos de todo el mundo, ha pedido por las intenciones del Papa León XIV y por el eterno descanso de Francisco.