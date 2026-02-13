Los obispos de Cuba piden al Papa aplazar su visita 'ad limina' ante la "inestabilidad" en el país

Archivo - La plaza de San Pedro. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los obispos cubanos han pedido al Papa aplazar la visita ad limina que tenía prevista realizar del 16 al 20 de febrero de 2026, debido al "agravamiento de la situación socio económica del país, que genera tanta inestabilidad e incertidumbre".

"Ante el agravamiento de la situación socio económica del país, que genera tanta inestabilidad e incertidumbre, los obispos católicos han solicitado al Santo Padre León XIV, aplazar la visita ad limina para una fecha posterior a la prevista inicialmente", reza la nota publicada este 12 de febrero por el secretariado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

Así lo han pedido tras la grave crisis humanitaria que padece la isla, agudizada por las nuevas restricciones del bloqueo estadounidense, que impide el suministro de combustible.

"Seguimos orando por nuestra patria, y renovamos nuestro afecto y comunión con el Papa y con la Sede Apostólica", aseguran los obispos en su comunicado.

El pasado 1 de febrero, el Papa León XIV en se hizo eco en el Ángelus de las preocupaciones de los obispos. "He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano", solicitó.

De la misma manera los obispos cubanos lo advertían en su mensaje del 31 de enero. "Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas, especialmente para los menos favorecidos. El riesgo de un caos social y de violencia entre los hijos de un mismo pueblo es real", advirtieron.