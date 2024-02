Los obispos invitan a hacer un "forever match" por la Semana del Matrimonio

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española celebrará, desde este miércoles 14 de febrero hasta el próximo 19 de febrero, la Semana del Matrimonio bajo el lema 'El matrimonio es +', en la que invitan a hacer un "forever match" (pareja para siempre), haciendo un juego de palabras con el término 'match' que se utiliza en las actuales aplicaciones de citas.

En el vídeo de la campaña de este año, los protagonistas son Salva y Tomi, un matrimonio que cuenta cómo ha sido su relación desde que hicieron 'match' en 1973, hace 50 años.

"Me tocó la lotería cuando le conocí", asegura Tomi en el vídeo, a lo que él contesta: "A mí no me tocó la lotería, me tocó el Gordo de la Lotería". Además, cuentan cómo mantuvieron una relación a distancia durante dos años, viéndose cada tres semanas y escribiéndose cartas todos los días.

Tal y como explican, ellos se casaron por la Iglesia porque son cristianos y tenían claro que querían estar juntos para siempre. "El Espíritu te ayuda, no es que te amarre, pero sí te ayuda a cuando tienes un problema, a reflexionar, a no tirarlo todo por la borda", explica Tomi.

Esta iniciativa, que se promueve a través de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la vida, tiene como objetivo "proponer la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad su belleza".

Todos los materiales se pueden consultar en la página web 'matrimonioesmas.org', y también está disponible la app 'MatrimONio', para Android y Apple.