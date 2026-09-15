OCU avisa de "cláusulas potencialmente abusivas" y precios "poco transparentes" por parte de algunas autoescuelas

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de "cláusulas potencialmente abusivas y precios poco transparentes", especialmente en los packs 'todo incluido' tras analizar los contratos y las reclamaciones recibidas contra algunas autoescuelas.

En un comunicado, OCU ha informado de que las autoescuelas están obligadas a informar "de forma clara" sobre el precio total con IVA, especificando si incluye o no las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT), los certificados necesarios y cualquier otro gasto administrativo, así como del número de clases prácticas que contempla, que puede variar entre 8 y 22 clases, con una duración por clase de entre 45 y 90 minutos.

También deben indicar la vigencia de la oferta, el derecho de desistimiento, si procede, y las condiciones relativas a convocatorias y pruebas de examen. En este sentido, ha asegurado que fórmulas como 'Obtén el permiso B2 por 650 euros, todo incluido' "no son aceptables si luego resulta que las tasas de examen se cobran aparte (cuestan alrededor de 100 euros) o se omite que el número de clases prácticas es limitado (suelen ser necesarias 25 clases, con un precio medio de 30 euros)".

Además, OCU ha identificado "diversas cláusulas potencialmente" abusivas que continúan apareciendo en algunas autoescuelas y que, a su juicio, "deberían ser objeto de vigilancia y, llegado el caso, sanción por parte de las autoridades autonómicas y municipales de consumo".

Entre estas clausulas, ha destacado la retención del importe abonado por el alumno en caso de baja voluntaria sin que exista una compensación equivalente si es la autoescuela la que cesa su actividad; penalizaciones de hasta 300 euros por trámites como un traslado de expediente por cambio de autoescuela; u "obstáculos injustificados" para tramitar bajas o cambios de centro mediante "formalidades excesivas y costosas o plazos desmesurados".

Cobros por servicios no prestados, como la caducidad de clases prácticas ya pagadas por falta de disponibilidad de la propia autoescuela o cambios unilaterales de precios o de las condiciones contractuales que no hayan sido previamente pactadas con el alumno, como una actualización de las tarifas son otras prácticas detectadas por la organización.

De este modo, ante cualquier discrepancia, aconseja presentar una reclamación por escrito a la autoescuela, dejando constancia de los hechos y solicitando una solución.