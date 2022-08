La ola de calor superó el miércoles los 40ºC en más de 30 estaciones y tras un alivio, el mercurio repunta el viernes

Córdoba fue la capital de provincia con más calor, con 42,2ºC

El episodio de altas temperaturas se mantendrá al menos hasta el martes de la próxima semana y los siguientes días seguirá haciendo calor, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca que este miércoles el mercurio superó los 40 grados centígrados en más de 30 estaciones meteorológicas.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha precisado que la anomalía cálida se mantendrá o incluso se incrementará algún grado durante los próximos días, sobre todo en las aguas marítimas situadas entre la Península, Ibérica y Baleares y avisa de que estos valores favorecen a su vez que las noches sean muy calurosas en las ciudades costeras, ya que el mecanismos de brisa que refresca el ambiente durante el día no es tan eficiente. Además, ha apuntado que la sensación de bochorno por la alta humedad relativa será notable en el Mediterráneo.

En concreto, señala que en los próximos días "va a continuar el calor intenso" aunque este jueves el mercurio registra ligeros descensos, que serán más acusados en el tercio norte y en puntos del alto Ebro la bajada será más acusada.

No obstante, ese alivio será poco duradero porque el viernes volverán a subir después de este "tobogán" de temperaturas. En el resto del país se producirán ligeros descensos y las temperaturas en general seguirán sin grandes cambios "por lo menos hasta el martes de la próxima semana".

De cara al fin de semana y hasta el martes se superarán los 35ºC de máxima en la cuenca del Ebro, la meseta norte, zona centro, amplias zonas de la mitad sur e interior de las comunidades mediterráneas e Islas Baleares se llegará a valores de 38ºC o 40ºC.

Además, añade que a orillas del Mediterráneo, las temperaturas no serán tan altas como en el interior, pero en todo caso superarán "holgadamente" los 30ºC, por ejemplo en Barcelona, Valencia o Alicante, que tendrán entre 33 y 35ºC.

Por la noche las noches serán tropicales en el nordeste de la Península, en el área mediterránea peninsular y en Baleares, así como en amplias zonas del centro y del sur de la Península. Tampoco descarta que ocurra alguna noche tórrida, de más de 25ºC en esas mismas zonas y en particular en las ciudades costeras del Mediterráneo, en grandes ciudades del centro de la Península sobre todo hacia finales de la semana.

Para Canarias pronostica que continuará el ambiente cálido durante lo que resta de semana y también en los primeros días de la próxima, con madrugadas muy calurosas por encima de 25ºC y de nuevo en las medianías de Gran Canaria tendrán valores diurnos superiores a 32ºC en el sur de las islas y se podrán superar los 36º o 38ºC en las medianías del sur de Gran Canaria.

Por otro lado, ha indicado que los cielos estarán poco nubosos o despejados desde este viernes y a comienzos de la próxima semana, excepto en el Cantábrico donde este jueves y viernes puede haber algunas lluvias débiles y, en general, estos días por las tardes se seguirán formándose tormentas, especialmente en la mitad norte de la Península, donde podrán ser localmente fuertes y estarán acompañadas de rachas intensas de viento y de granizo, sobre todo en Pirineos y no se descartan en el resto de las zonas.

Del Campo no descarta que algunos de estos fenómenos vayan acompañados por escasas o nulas precipitaciones, un fenómeno conocido como tormentas secas que pueden ir acompañadas por importante aparato eléctrico y de fuertes rachas de viento, lo que puede favorecer el inicio de incendios forestales. Por ello, avisa de que el riesgo será muy alto o extremo en la mayor parte del interior peninsular.

"Es posible que este episodio sea catalogado como una ola de calor a tenor de los registros de temperatura registrados y los previstos para los próximos días. Así, se podría definir como ola de calor que se habría iniciado desde el día 30 o 31 y que se extenderá hasta el próximo día 5 o 6 de agosto", ha precisado.

En todo caso, sea o no ola de calor, destaca que seguirán las temperaturas nocturnas y diurnas muy altas en buena parte de España al menos hasta el martes en amplias zonas de la mitad norte peninsular. Serán temperaturas máximas durante estos próximos días entre 5 y 10 grados centígrados más altas de lo habitual para la época y entre 3 y 5 grados por encima de los valores promedio de la época.

En la mayor parte del resto de las zonas y además, aunque todavía incertidumbre al respecto, ve posible que durante la segunda mitad de la próxima semana vuelvan a subir las temperaturas.

AGOSTO CALUROSO, AL MENOS HASTA EL DIA 15

Del Campo prevé temperaturas inusualmente altas para la época hasta mediados del mes en la mayor parte del norte y del centro peninsular, así como en la costa mediterránea de la Península, en Baleares y con valores en general propios para la época en el extremo sur. Las temperaturas altas persistirán como nota predominante este verano.

El episodio de altas temperaturas que está afectando esta primera semana de agosto dejó este miércoles temperaturas superiores a 40 grados centígrados (ºC) en más de treinta estaciones meteorológicas de la red principal. La AEMET precisa que el valor más alto se alcanzó en Xátiva (Valencia), con 42,9ºC y en Córdoba fue la capital de provincia con más calor, con 42,2ºC.

En Canarias también tuvieron un miércoles caluroso ya que superaron los 40ºC en las medianías de Gran Canaria, como los 41ºC de San Bartolomé de Tirajana, que no bajó de 29ºC por la noche, igual que en Agüimes. Las noches fueron tórridas, sobre todo a orillas del Mediterráneo, en la Península y en Baleares, en el valle del Ebro y en puntos de la zona centro, como en Almería, que no descendió de 25,9ºC; Barcelona aeropuerto, con 25,2ºC; Madrid-Retiro, 24,9ºC, que no es una noche tórrida pero casi.

En todo caso, Del Campo ha comentado que Madrid acumula este verano ocho noches tórridas, "muchas más que cualquier otro verano anterior", pues hasta ahora hay un triple empate entre 1995, 2012 y 2017, con tres noches tórridas cada uno de esos tres veranos.

Por otro lado, informa que este miércoles también hubo tormentas, sobre todo en la mitad norte y que en el Pirineo aragonés alcanzaron intensidad fuerte, incluso localmente torrencial, con más de 10 litros por metro cuadrado en diez minutos en Canfranc.

En cuanto al agua del mar, el portavoz ha comentado que en estas fechas en el Mar Mediterráneo llega a unos 28 a 30ºC mientras que en estos momentos en la costa peninsular del Levante están entre dos y tres grados por encima de lo normal para respecto a la climatología de la primera semana de agosto. En el sureste peninsular, en la costa de Murcia y en Andalucía oriental las temperaturas del agua están hasta 4ºC más cálidas de lo normal y entre 3 y 4ºC en Baleares.