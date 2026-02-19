La ONCE y FEJAR firman un nuevo convenio para promover eventos e informes y concienciar sobre el juego responsable

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y el presidente de FEJAR, Gerardo Rodríguez. - ONCE

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONCE y la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) han firmado un nuevo convenio para renovar su colaboración con el objetivo de promover eventos, actividades e informes, así como la concienciación en materia de juego seguro y responsable.

Según ha informado la ONCE, el acuerdo ha sido firmado por el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y el presidente de FEJAR, Gerardo Rodríguez.

"Nuestra fortaleza como una lotería social, segura y responsable se consolida dando un paso más a través de esta colaboración con FEJAR, que significa pensar por encima de todo en los consumidores y en su seguridad, en nuestros clientes que, para la ONCE, son nuestra razón de ser, y su cuidado va en el ADN de nuestra Organización", ha dicho Sánchez.

Asimismo, Gerardo Rodríguez ha añadido que "esta firma supone la ampliación de algunas acciones" que llevan impulsando conjuntamente desde hace muchos años y la incorporación de otras nuevas. "La colaboración entre FEJAR y la ONCE ha sido siempre pionera en materia de juego responsable, estamos muy orgullosos de todo el trabajo desarrollado en estos años y con la voluntad renovada de seguir haciéndolo en el futuro", ha añadido.

De este modo, la ONCE y FEJAR se comprometen a seguir promoviendo conjuntamente eventos, conferencias, charlas y debates sobre el juego seguro y responsable, así como al fomento, desarrollo y difusión de proyectos de investigación sobre el juego seguro y responsable y concienciación social a través de diferentes prácticas, orientadas en colectivos de más riesgo, como pueden ser los menores de edad.

La ONCE también difundirá a la sociedad los efectos del juego excesivo y su forma de prevención por medio de folletos y soportes informativos en sus puntos de venta, a través de informaciones o contenidos en sus páginas web y mediante artículos en revistas y publicaciones escritas, todo ello dirigido principalmente a los jugadores.

INFORMACIÓN PARA EVALUARSE Y SABER DÓNDE ACUDIR

A su vez, ha señalado que seguirá distribuyendo en todos sus puntos de venta presenciales folletos incluyendo recomendaciones para los jugadores sobre la práctica de juego responsable e información para evaluarse y saber dónde acudir en caso de encontrarse en una situación de juego excesivo. Esta información se incluirá en un cuestionario para el autodiagnóstico, así como referencias expresas de cómo contactar con FEJAR.

También se continuará llevando a cabo una valoración de los riesgos de los productos de lotería de la ONCE a través de la herramienta de evaluación del riesgo de los productos de lotería social, segura y responsable. Por su parte, FEJAR aportará a la ONCE su experiencia para revisar tanto la herramienta de evaluación como los resultados, con objeto de hacer las observaciones y propuestas de mejora que considere necesarias.

Por otro lado, ha indicado que todos los trabajadores de la ONCE seguirán recibiendo formación sobre juego responsable con la colaboración de FEJAR, con objeto de poder "contar con las sugerencias y aportaciones que permitan mejorar su eficacia y efectividad".

La ONCE ha destacado que cuenta con medidas para garantizar cómo jugar seguro en la web oficial de juego de la ONCE, incluyendo en la misma la prohibición de juego a menores, facilidades de autoexclusión, límites de gasto, consejos e información de juego responsable o cuestiones de autoevaluación.

Finalmente, la organización asume el "compromiso" de que todas las campañas de publicidad de sus modalidades y productos de juego cumplan con las directrices sobre las Mejores Prácticas de Comunicaciones de Marketing de la Asociación Mundial de Loterías, recogidas en el Programa Marco de Juego Responsable de la ONCE.