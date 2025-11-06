ONG piden otra vez al Gobierno que no prorrogue Almaraz después de que el Senado remita al Congreso el fin del cierre

Archivo - Varios empleados trabajan en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

Las principales ONG ecologistas han pedido de nuevo al Gobierno que no prorrogue la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030 después de que el Senado votara este miércoles a favor de una enmienda del PP en la Ley de Movilidad Sostenible que suprime la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes.

"La continuidad de Almaraz es el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear. Ante esta perspectiva, está aún más claro que no se puede permitir que baje la tasa que en estos momentos pagan las centrales nucleares por la futura gestión de sus residuos, por el contrario debería incrementarse", han afirmado.

Además, han criticado que "estrategias legislativas" como la inclusión de esta enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible son "inaceptables, invaden competencias tanto del operador del sistema como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de los convenios internacionales y, sobre todo, no ayudan a mantener la credibilidad de los órganos legislativos a la hora de regular una planificación energética de Estado y a largo plazo".

En líneas generales, han vuelto a reiterar que la nuclear es una energía "costosa, centralizada y dependiente de la importación de combustibles de países terceros", que generar residuos radiactivos de larga duración y "riesgos asociados a su gestión" y que "supone un obstáculo para la transición energética y la estabilidad de la red eléctrica".