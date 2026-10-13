La operación del Papa concluye "con éxito"

El Papa León XIV durante su visita de cuatro días a Francia. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La intervención quirúrgica a la que se ha sometido este martes el Papa León XIV ha concluido "con éxito, en el plazo y de la forma previstos", según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede y recoge Vatican News.

El Pontífice ya se encuentra en su habitación del Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde ingresó a las 13.07 horas para ser sometido a una operación de un nódulo de pulmón.

La operación la ha llevado a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. El Vaticano añade que "se facilitará más información posteriormente".

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

Por este motivo, el Papa ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia.