El Papa cancela todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por la operación del nódulo del pulmón

El Papa León XIV en una misa. - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización para someterse a una operación de un nódulo en el pulmón, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia.

El Pontífice será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para someterse a la intervención quirúrgica, según confirmaron este lunes a Europa Press fuentes del Vaticano.

Robert Prevost anunció el pasado domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que debía someterse a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión rutinaria.

"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Pese a la inminente operación, el Papa Prevost mantuvo este lunes por la mañana la agenda prevista y sus actividades habituales. En concreto, se reunió con los miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica romana que ayuda a personas vulnerables y mantuvo seis audiencias privadas.

Si bien, desde el Vaticano anunciaron que no participaría en la sesión de la tarde de la cumbre sobre la familia que se está celebrando en Roma, en el Aula Pablo VI, con motivo del décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia y que reúne a presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, entre ellos, el español Luis Argüello, que ha viajado a Roma junto al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

El padre jesuita Giacomo Costa, que supervisa la metodología de la reunión, explicó que la cirugía y la posterior hospitalización del Papa provocarán cambios en el desarrollo de la reunión.

Uno de los cambios concierne a la misa programada para este miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro, a la que asistirán los participantes de la cumbre, pero que no podrá ser presidida por León XIV. En su lugar, ha confiado ese papel al cardenal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización y nuevo Decano del Colegio Cardenalicio.

"Durante la misa, rezaremos especialmente por la salud del Santo Padre, así como por las familias", ha asegurado Costa.

La hospitalización del Papa también afectará a los planes para el informe de síntesis que se elaborará al final de la reunión. Costa ha precisado que el Papa desea conocer las conclusiones de la reunión y ofrecer sus propias reflexiones.

Por ese motivo, Prevost ha pedido que el informe no se publique como estaba previsto inicialmente, para poder conocer primero su contenido y responder.

DESEOS DE RECUPERACIÓN DE POLÍTICOS Y LÍDERES RELIGIOSOS

Desde que el Papa anunció este domingo que iba a someterse a una intervención quirúrgica, han llegado mensajes de apoyo desde todas partes del mundo. Políticos de varios países, entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado su solidaridad y han deseado al Pontífice una pronta recuperación.

Por parte de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello ha invitado "a toda la Iglesia española, diócesis, instituciones de vida consagrada, comunidades y asociaciones laicales y todos los miembros del Pueblo de Dios y conciudadanos", a orar por la salud del Papa.

Por su parte, la familia agustina ha pedido que "Dios bendiga al Santo Padre y a sus médicos durante la próxima intervención quirúrgica" y desde Chicago, ciudad natal de Prevost, el cardenal arzobispo Blase Cupich, ha invitado a unirse en oración "por su rápida y completa recuperación".

Asimismo, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha anunciado una jornada especial de oración por la salud del Papa y la Iglesia en Perú ha incluido una intención de oración especial por el Papa León XIII en la Misa por la Nación celebrada en el Santuario de Las Nazarenas.

Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, el arzobispo Timothy Costelloe, ha declarado que es "motivo de profunda preocupación" para todos los que ven en el Pontífice "una voz poderosa a favor de la paz, la compasión y la estabilidad en un mundo cada vez más inestable y fragmentado".

Además, desde Austria, el presidente de la Conferencia Episcopal, Franz Lackner, ha pedido oraciones para que la intervención transcurra sin problemas y para una pronta recuperación.

Mientras, la arzobispa anglicana de Canterbury, Sarah Mulally, ha asegurado que pedirá "la protección, la cercanía y el cuidado de Dios" para León XIV.