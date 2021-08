Organizaciones provida se concentran ante el Constitucional para pedir la resolución del recurso a la Ley del aborto

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones HazteOir, AcTÚaFamilia, Centro para la Reforma Bioética en España, Abogados Cristianos, Con Mis Hijos No Te Metas, Derecho a Vivir, A.E.M.C Comima, Valores, C.E.A y Alexia Enséñanos, han celebrado este viernes una concentración ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir a los magistrados que resuelvan el recurso a la ley de plazos que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), presentado por el PP hace 11 años.

Se trata del tercer acto que organizan desde el pasado mes de julio. En todos ellos, las asociaciones han defendido que no existe un derecho al aborto, pero sí a la vida, y urgen los miembros del TC a tomar una decisión.

El presidente de Los Niños son Intocables, Salvador Marti, ha señalado que la actual Ley del Aborto "permite anualmente el exterminio de aproximadamente 100.000 seres humanos no nacidos en el vientre de sus madres" y ha llamado a "no mirar para otro lado" en esta materia, ya que esos no nacidos "no tienen quienes les defiendan".

Esta reclamación ha llevado, también, a Abogados Cristianos a presentar, el pasado mes de julio, una querella contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero, responsable de la resolución del recurso, por un delito de "retardo malicioso" tras 11 años "sin hacer nada". La organización hace culpable Ollero de "la vida de miles de bebés y de muchas madres" en estos años.