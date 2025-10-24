ORIVA abre la VIII edición de sus premios de Comunicación para reconocer la divulgación del aceite de orujo de oliva

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Interprofesional de Aceite de Orujo de Oliva, ORIVA, ha abierto la convocatoria de la VIII edición de los Premios Oriva de Comunicación, con los que busca reconocer los mejores trabajos periodísticos y divulgativos sobre el aceite de orujo de oliva y su cadena de valor, según ha informado la asociación. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 14 de noviembre de 2025.

Asimismo, los premios se fallarán en febrero de 2026 y tendrán en cuenta trabajos que hayan sido publicados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Los Premios ORIVA son una de las principales acciones de visibilidad de la Interprofesional, ya que impulsan el conocimiento del producto y ponen en valor un periodismo de calidad a través de trabajos que abordan las distintas dimensiones de este alimento (nutricional, culinaria, científica, medioambiental y socioeconómica) desde enfoques informativos y divulgativos de calidad.

Las categorías son el 'Premio ORIVA a la Excelencia Informativa', en la cual se galardona al reportaje, investigación, serie o pieza audiovisual que haya sido publicada en medios tradicionales o digitales. El ganador será premiado con 4.000 euros, mientras que el finalista se llevará la 'Distinción ORIVA a la Cobertura Destacada' y será premiado con 1.500 euros.

Por otra parte, en la categoría 'Accésit ORIVA a la Innovación Narrativa', se valorarán los contenidos que empleen formatos o canales innovadores, como redes, blogs, podcasts, reels, hilos, 'data-stories', o realidad virtual, entre otros. El ganador de esta categoría será premiado con 1.000 euros.

En la VII edición de estos premios, el galardonado al 'Premio ORIVA de Comunicación al mejor trabajo impreso' fue Javier Almellones Villalba, por su reportaje 'Aceite de orujo: la 'cenicienta' del olivar, tan saludable como sostenible', que fue publicado en el diario 'Sur'. Mientras, la premiada con el 'Premio ORIVA de Comunicación al mejor trabajo online' fue Marta Renovales Pérez, por el reportaje 'El aceite de orujo de oliva reclama su sitio en la hostelería', publicado en 'Profesional Horeca'.

Asimismo, el 'Premio ORIVA de Comunicación al mejor trabajo audiovisual' recayó en 2024 en Rodrigo Núñez Beltrán, por su reportaje 'El Aceite de Orujo de Oliva: de iluminar Hispania a luchar contra la despoblación', que fue emitido en Radio Castilla-La Mancha.

Como en ediciones anteriores, los premios contarán con un jurado independiente, entre los que se encuentran periodistas, científicos con trayectoria divulgadora y representantes designados por ORIVA y quienes evaluarán las candidaturas, atendiendo a veracidad, originalidad, calidad narrativa, claridad y alcance.

ORIVA es la asociación que representa a toda la cadena de valor de la producción de aceite de orujo de oliva en España, una industria alimentaria que cuenta con un total de 50 centros extractores y nueve plantas de refinería, que además genera 18.000 empleos y una facturación media de más de 400 millones de euros anuales.

El aceite de orujo de oliva, que pertenece a la familia del olivar, es el resultado del aprovechamiento integral de la aceituna y su obtención se realiza en tres fases, la extracción, el refinado y el encabezado.

El proceso parte de la materia prima, el orujo graso húmedo o alpeorujo, que está compuesto por el agua, la piel, el hueso y el aceite restante tras la molturación de la aceituna. Así, gracias a un proceso sostenible de extracción, se recupera el aceite restante, después se refina y tras ello se encabeza o mezcla con una proporción de aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen.

Es un aceite rico en ácido oleico, que contiene antioxidantes y otros compuestos bioactivos de interés saludable. Su composición lo hace idóneo para la fritura, donde destaca por su durabilidad y estabilidad y además se puede utilizar más del doble de veces que otros aceites vegetales, según los estudios científicos.

10 AÑOS DE TRAYECTORIA

ORIVA se puso en marcha en el año 2015 para mejorar la notoriedad y el conocimiento del aceite de orujo de oliva en los mercados y los consumidores. Su trabajo como asociación se centra exclusivamente en la investigación, divulgación y promoción de este aceite.

En concreto, la Interprofesional centra su trabajo en la divulgación del aceite de orujo de oliva dando a conocer su valor nutricional, gastronómico, socioeconómico y medioambiental, así como en acciones formativas, entre las que se encuentran cursos, consultorios, programas en escuelas de hostelería o guías, entre otros.

Además, ORIVA se enfoca en la investigación, ya que la ciencia del aceite de orujo de oliva muestra sus cualidades diferenciales gracias a la apuesta en I+D de ORIVA. También la hostelería es un campo de interés para la asociación, a traves de 'Cocina ORIVA', que descubre las ventajas de este aceite, destacado por su calidad, rentabilidad y versatilidad, a los profesionales de este sector.