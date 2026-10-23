Óscar López califica de "intolerable" que el PP se niegue a debatir en TVE: "Es la televisión de todos"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha tachado de "intolerable" que el Partido Popular (PP) se haya negado a participar en un debate electoral con los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno organizado por RTVE. "Es la televisión de todos", ha recordado.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Óscar López ha indicado que no le constan novedades después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya aceptado un cara a cara en un canal privado de televisión, siempre y cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participe en un debate de cuatro candidatos aquí en la televisión pública.

En este sentido, el ministro ha reivindicado que "sólo hay debate cuando gobierna el PSOE". "Sólo hubo una excepción, gobernando el Partido Popular. Todas las demás, cuando no hubo debate, fue gobernando el PP. Eso es un hecho empírico, se puede contrastar", ha subrayado.

El titular de la cartera para la Transformación Digital ha añadido que "el Partido Popular pretende siempre señalar dónde y pretende plantear vetos". "Le está planteando un veto a esta casa, cosa que me parece intolerable, porque esta es la televisión pública, es la televisión de todos", ha remarcado, para después añadir que los debates electorales están en el centro de la misión de servicio público.

Óscar López ha asegurado que el PSOE "no veta ningún medio" ni periodista. "El Partido Socialista y, desde luego, el presidente del Gobierno está dispuesto a hacer debates, está dispuesto, está abierto". "Lo que no es aceptable es un veto a esta casa, eso no se puede aceptar", ha insistido.

Además, el ministro ha explicado que "en una democracia como es la española, los debates los organizan los medios, no los partidos". "El Partido Popular tiene la manía de decir: 'vamos a ir aquí, en esta fecha y como yo digo'. Y eso no funciona así", ha remarcado.

López ha trasladado su "enhorabuena" a TVE por el seguimiento de audiencia que tuvo este jueves la entrevista a Sánchez en 'La Revuelta'. "Es espectacular", ha señalado sobre "el datazo", que es la "mejor muestra de que había interés y de que la gente elige libremente lo que ve". Así, ha zanjado "la audiencia no falla, no miente".

El programa de David Broncano firmó este jueves un 33,9% de cuota de pantalla y una audiencia media de 4.387.000 espectadores, lo que le convirtió en la emisión de entretenimiento más vista del año.