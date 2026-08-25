PACMA pide a las CCAA que prohíban la caza para recuperar los herbívoros que pasta en el monte y previenen fuegos

Dos bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, la carretera nacional 525, a 15 de agosto de 2026, en O Riós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha pedido a los gobiernos autonómicos de la Península a través de una carta que prohíban la caza para recuperar las poblaciones de herbívoros, lo que según dicen evitaría la propagación de los incendios al pastar de manera natural en los montes, según ha informado este martes la propia formación animalista.

El partido ha criticado que mientras cada vez "más ayuntamientos" están introduciendo animales en sus entornos para que pasten y prevengan los fuegos, las comunidades autónomas (CCAA) están "fomentando que se mate por deporte a millones" de herbívoros silvestres, como el ciervo, el gamo, el corzo o la cabra montesa, que cumplirían con esta función de manera natural, al ser grandes consumidores de hierba, matorrales y maleza.

Además, ha denunciado que prohibiendo la caza se evitarían fuegos "provocados directamente por esta actividad". En este sentido, ha recordaod el de Aliseda (Cáceres) en 2025, que consumió 4.000 hectáreas. El por aquel entonces consejero extremeño de Presidencia e Interior y actual vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, dijo ante los medios de comunicación que este suceso fue provocado por "intereses económicos" ligados a la actividad cinegética.

A su vez, han apuntado a un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que concluyó con que "los espacios protegidos, donde está prohibida la actividad cinegética, como son los parques nacionales, experimentan menos incendios forestales que sus zonas periféricas".

"La caza esquilma las poblaciones de herbívoros, condiciona su distribución e impide que desarrollen plenamente sus funciones ecológicas. Entre ellas, la reducción de la vegetación combustible. La naturaleza tiene sus propios mecanismos de regulación y defensa. Es la intervención humana la que los altera y provoca los desequilibrios", señaló el organismo estatal, según recuerda PACMA.

Además, PACMA ha defendido que la ganadería también es "parte del problema". A su juicio, es "innegable" que el incremento desmedido del consumo de productos de origen animal ha provocado la sustitución de una ganadería extensiva por otra intensiva y que, dónde antes pastaban cientos de animales domésticos que realizaban un mantenimiento del combustible natural, ahora hay "millones hacinados" en el interior de macrogranjas sin acceso a él.

En este sentido, también ha apuntado al incendio de Burgohondo (Ávila) en julio, que fue provocado por "imprudencia" con maquinaria pesada y que acabó arrasando más de 50.000 ha. "Más del 80% de los incendios se producen por acción humana, destacando las prácticas relacionadas con la ganadería, como las quemas agrícolas y el uso de motores y maquinaria pesada en los montes, como en el caso de Ávila", denuncia PACMA.