El Papa: "El bautismo no se puede imponer a los padres que no lo quieren para sus hijos"

Archivo - 12 January 2022, Vatican, Vatican City: Pope Francis (R) speaks during his weekly General Audience in the Paul VI Audience Hall. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/dpa - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

ROMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha asegurado que el sacramento bautismo "no se puede imponer a los padres que no lo quieren para sus hijos", en una carta que ha escrito a una abuela de Bérgamo que le expuso su sufrimiento porque su nieta de cinco años no haya recibido aún el sacramento.

"El Bautismo no se puede imponer a los padres que no lo quieren para sus hijos. Ustedes, abuelos, sin embargo, con vuestro ejemplo, pueden abrir muchos corazones que parecen cerrados", ha considerado el Pontífice.

Según ha publicado el diario 'Piazza San Pietro', una revista vinculada a la basílica vaticana que se presentó este lunes en el Vaticano, el Papa recibió una carta de una mujer italiana que le explicaba que la pequeña "no fue bautizada porque sus padres, casados civilmente, se alejaron del Señor durante su adolescencia". "Hasta el día de hoy, el deseo de buscarlo y hacerlo presente en sus vidas no está presente en ellos", escribió. Entonces, el Papa decidió contestarle con otra carta que ha hecho pública esta revista en la que le ha recomendado que rece mucho "por los padres se han alejado de la fe" ya que "no hay que perder la confianza".

"Comprendo su sufrimiento y estoy cercano a ustedes. El Bautismo es un gran don que podemos dar a los más pequeños, porque es el primero de los sacramentos, es la puerta que permite a Cristo Señor y al Espíritu Santo habitar, entrar en nuestra persona. Yo mismo he bautizado a muchos niños a lo largo de los años en San Pedro, en hospitales, y siempre es una gran alegría", ha escrito por su parte el Santo Padre en su respuesta.

"Si los padres se han alejado de la fe, no hay que perder la confianza. La oración puede hacer mucho. Hace milagros. Recen con más fe. Piensen en Santa Mónica y en sus incesantes oraciones por la conversión de su hijo Agustín, que más tarde llegó a ser un santo obispo", ha proseguido.

Del mismo modo, ha señalado que "bautizar a un niño significa confiar en el Señor, en el Espíritu Santo, porque cuando bautizamos a un niño, el Espíritu Santo entra en ese niño, y el Espíritu Santo hace crecer en ese niño, como niño, las virtudes cristianas, que luego florecerán".

Por eso, el Papa ha pedido a la mujer italiana que acompañe a los padres de la niña, que "hable con ellos, pero sin insistir con la propuesta del Bautismo". "El amor gratuito es más persuasivo que muchas palabras. El amor de Dios siembra el futuro, la amistad, la búsqueda de Él y los tiempos que no conocemos. La oración sin duda los ayudará. Ya verán. Ánimo, sigan adelante juntos y no se olviden de rezar por mí", ha concluido Francisco.