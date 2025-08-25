El Papa inagurará el 'Borgo Laudato si' en Castel Gandolfo, creado por Francisco para promover la ecología

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XVI regresará al 'Borgo Laudato si', en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, para la inaguración de este espacio donde se aplican los principios de la encíclica 'Laudato si' del Papa Francisco, publicada hace diez años. El evento está programado para el viernes 5 de septiembre a las 16.00 horas.

Antes de presidir la Liturgia de la Palabra con el Rito de la Bendición, León XIV visitará el 'Borgo' y se reunirá con empleados, colaboradores, sus familias y todos aquellos que participan voluntariamente en la vida de este lugar, según publica el portal de noticias 'Vatican News'.

El 'Borgo Laudato si' nació de una iniciativa lanzada por el Papa Francisco, el 2 de febrero de 2023, y se enraíza en la misión de la Iglesia de promover la ecología integral, combinando el cuidado de la creación con la protección de la dignidad humana.

Esta misión ha sido encomendada al Centro de Formación Avanzada Laudato Si', establecido mediante dos quirógrafos con la tarea de sensibilizar sobre estos temas. Antes de la bendición, el Maestro Andrea Bocelli y su hijo Matteo se unirán en oración e interpretarán un canto.

La finca Borgo se extiende sobre 55 hectáreas e incluye jardines históricos, palacios, monumentos y restos arqueológicos, zonas agrícolas y nuevos espacios dedicados a la educación, la agricultura ecológica y la agricultura regenerativa.

Ésta será la cuarta vez que el Papa visita el 'Borgo Laudato si' en Castel Gandolfo; la primera, en privado, fue el 29 de mayo, cuando León XIV visitó varios lugares, entre ellos el Huerto de la Virgen María. El 9 de julio celebró la primera Misa por la Custodia de la Creación en el Huerto de la 'Madonnina', instando a todos a escuchar el clamor de la tierra.

Finalmente, el 17 de agosto, almorzó con los pobres, con la ayuda de Cáritas Albano y organizado por la diócesis local y el Borgo Laudato si', en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.