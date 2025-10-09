El Papa León XIV denuncia el aumento de "algunas élites de ricos" y defiende la "opción preferencial por los pobres"

Archivo - El Papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en una fotografía de archivo. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

El Papa León XIV ha denunciado el crecimiento en el mundo de "algunas élites de ricos" y ha defendido la "opción preferencial por los pobres". Así lo afirma en su primera exhortación apostólica, titulada 'Dilexi te' (Te he amado), un trabajo iniciado por su predecesor, el Papa Francisco.

"En un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común", alerta el Pontífice en el documento, consultado por Europa Press.

Esto significa, a su juicio, "que todavía persiste, a veces bien enmascarada, una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano".

En este sentido, recuerda la foto de Aylan, un niño tendido sin vida en una playa del Mediterráneo, tomada en 2015, "que provocó un gran impacto". Si bien, lamenta que "aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales".

Según señala el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', fue Francisco quien, en los meses previos a su muerte, había comenzado a trabajar en esta exhortación apostólica. Al igual que con Lumen Fidei de Benedicto XVI, retomada en 2013 por Jorge Mario Bergoglio, también en esta ocasión es el sucesor quien completa la obra, que representa una continuación de la Dilexit nos, la última encíclica del Papa argentino sobre el Corazón de Jesús.