El Papa recuerda su viaje a España y pide "alzar la mirada hacia el cielo" durante un concierto en Castel Gandolfo

Archivo - El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha evocado su viaje apostólico a España para reflexionar sobre el valor de la belleza y el arte como "camino hacia Dios" durante el concierto organizado por la Diócesis de Albano que se ha celebrado en el patio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo.

"Sabéis que, hace un par de meses, realicé un viaje a España, donde el motivo del viaje era precisamente alzar los ojos, la mirada hacia el cielo", ha afirmado el Pontífice recordando el lema de su viaje apostólico, 'Alzad la mirada'.

León XIV ha señalado que "la música, el arte y la belleza son un instrumento que ayuda a contemplar, en un movimiento hacia Dios, lo que es verdaderamente una de las mejores facetas del ser humano" y ha enmarcado el concierto en esa misma experiencia espiritual.

El Pontífice ha reconocido además que "vivimos en un mundo en el que falta la belleza" y en el que "hay muchos problemas: guerras, conflictos, odio, violencia, falta de trabajo y muchas otras cosas" pero ha subrayado que ocasiones como la de este sábado son "realmente un gran regalo, porque hacen recordar que hay algo más allá de todo esto".

"El hombre y la mujer, cuando queremos, todos juntos, podemos mostrar la belleza que, de corazón a corazón, nos ayuda a ver y a levantar la mirada hacia el cielo", ha zanjado el Pontífice. Según ha informado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News, el concierto ha incluido obras de Paganini y Bellini interpretadas por el violinista Marco Rogliano y la pianista Rossana Tomassi Golkar, con la orquesta I Musici di Parma dirigida por Pier Carlo Orizio.