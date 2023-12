El Papa en la última audiencia general del año: "Las guerras son un mal, recemos por su fin"

ROMA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha pedido de nuevo oraciones por la "atormentada" Ucrania y por las poblaciones de Palestina e Israel, en la última audiencia general de este año.

"La guerra es un mal, recemos por el fin de las guerras", ha añadido. Dirigiéndose a los peregrinos polacos, el Pontífice ha rendido homenaje a todas las personas que han trabajado "en apoyo de las víctimas de la guerra en Ucrania y en otras partes del mundo".

Así, ha invocando oraciones para que se alcance la verdadera paz porque, a pesar de que el mal parece "abrumador", según ha explicado a los peregrinos alemanes, Dios, con el nacimiento de su Hijo, ha dado a la humanidad la esperanza de que "el poder del amor vencerá el poder del mal".

El Papa ha anunciado un nuevo ciclo de catequesis que se llamará 'Los vicios y las virtudes, cuyo punto de partida es el Génesis, donde se describe "la dinámica del mal y la tentación" a través del encuentro de Adán y Eva con la serpiente, según informa 'Vatican News'.

Así, ha afirmado que la Biblia explica que el mal no comienza en el hombre de "modo clamoroso", cuando un acto se manifiesta, sino que el mal comienza mucho antes, cuando cada uno empieza a entretenerse con él, a adormecerlo en su imaginación y pensamientos, acabando atrapado por sus halagos.

"Con el diablo no se dialoga --ha advertido--. El diablo es un seductor. No dialoguen nunca con él, porque es más listo que todos nosotros y nos lo hará pagar. Cuando llegue una tentación, no dialoguen nunca. Cierra la puerta, cierra la ventana, cierra tu corazón. Y así, nos defendemos de esta seducción". En esta línea, ha pedido "custodiar el propio corazón".