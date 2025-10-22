Paramount Network dejará de emitir en la TDT en España a finales de 2025

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Paramount Network, canal de televisión en abierto especializado en cine y series internacionales, pondrá fin a sus emisiones en Televisión Digital Terrestre (TDT) en España el próximo 31 de diciembre de este 2025, tras 13 años en antena.

Así lo ha adelantado este miércoles El Español y han confirmado a Europa Press fuentes de Squirrel, la compañía que opera la cadena de televisión a través de Net TV.

El pasado junio, Net TV, sociedad del Grupo Squirrel, renovó su licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) por un nuevo período de 15 años. Net TV es el tercer operador televiso privado en España, operando dos canales en abierto con cobertura nacional: Squirrel y Paramount. Por tanto, la frecuencia ocupada por Paramount seguirá en manos de Squirrel.

En este escenario, las fuentes consultadas han confirmado que Squirrel "está valorando, como una posibilidad entre otras muchas", optar a la licencia del nuevo canal de TDT, que ha sacado a concurso público el Gobierno. "No hay nada decidido o descartado", han manifestado desde la multinacional de comunicación cotizada en España.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aprobó el pasado 14 de octubre convocar el concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de TDT, cuyo plazo termina el 22 de noviembre.

Así lo exige el Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, que realizó una distribución de los múltiples digitales a través de los cuales se presta el servicio de TDT de cobertura estatal. El objeto de adjudicación del presente concurso corresponde al sobrante de una cuarta parte de la capacidad en el múltiple digital MPE5.