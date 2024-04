El Parlamento catalán convalida un suplemento de crédito de 145 millones para afrontar la sequía

Prospera con el 'sí' de PSC, ERC, Junts y Comuns, el 'no' de Vox y la abstención de CUP, Cs y PP

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La Diputación Permanente del Parlament ha convalidado este viernes un decreto del Govern de concesión de un suplemento de crédito a los Presupuestos prorrogados de 2023 de 145,2 millones de euros para paliar los efectos de la sequía.

El decreto, cuyo contenido ha presentado el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Junts y Comuns, el rechazo de Vox y la abstención de CUP, Cs y PP.

Este suplemento de crédito tiene, según Mascort, el objetivo de garantizar la ejecución de las obras de infraestructuras hídricas previstas para 2024, posibilitar las actuaciones de emergencia para mejorar y dotar de más recursos hídricos a la población y asegurar nuevas ayudas al sector primario.

El conseller ha defendido que el decreto es "prioritario e inaplazable" para seguir haciendo una gestión quirúrgica --ha dicho textualmente-- de la sequía, y ha apelado a la amabilidad de los grupos parlamentarios para la convalidación del mismo.

Ha detallado que el decreto incluye 30 millones destinados a actuaciones como la construcción de la desalinizadora móvil flotante, 18,6 millones para construir pozos profundos y 9,1 millones para la prevención de incendios forestales, con medidas como la tala de árboles secos o medidas para reducir la fauna cinegética.

También ha concretado que la "cuantía mínima" de ayudas al sector primario asciende a 50,5 millones de euros, y ha añadido que el decreto también incluye el incremento de personal previsto para ayudar con el trabajo extraordinario por la sequía, que supondrá la contratación de 209 personas, que suponen 9,6 millones de euros.

"EJECUTEN CON CELERIDAD"

La portavoz el PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado que se trata de un decreto urgente, pero ha afeado la improvisación que considera que está llevando a cabo el Govern en la gestión de la sequía, tras lo que ha pedido al conseller que "ejecuten con celeridad" todas las obras programadas.

Francesc de Dalmases (Junts) ha reprochado la falta de autocrítica del Govern, que considera que va tarde en la gestión de la sequía, y ha asegurado que el trabajo del Ejecutivo catalán no les genera ninguna confianza: "Cada día cuenta, aunque esté en funciones no decepcione el crédito que le otorga hoy este Parlament", ha pedido a Mascort.

Desde Vox, Joan Garriga ha criticado que el Govern haya cambiado de opinión con respecto al transporte de agua en barcos y ha responsabilizado al Ejecutivo catalán de la falta de agua: "Pretenden hacer los deberes ahora sin haberlos hecho hace años".

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha asegurado que el decreto "es poner parches" a la gestión de la sequía, y ha criticado que se destinen 30 millones a construir desaladoras, ya que considera que alimenta una burbuja de producción de agua y cree que lo que hace falta es un cambio de modelo.

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha criticado que el Govern de ERC esté "acelerando la toma de decisiones" durante la precampaña electoral, y les ha acusado de llegar tarde y no tener un plan para la sequía, tras haber cambiado de opinión sobre traer agua en barcos y construir una desalinizadora flotante.

MEDIDAS "IMPROVISADAS"

Carlos Carrizosa (Cs) ha sostenido que las obras que incluye el decreto deberían de haberse hecho hace tiempo, y ha afirmado que no se oponen a que se destine dinero a la sequía, pero no darán su apoyo explícito al Govern: "No podemos dar apoyo a las cosas mal hechas".

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha defendido que la solución a corto plazo para la sequía es la interconexión del Ebro, ha acusado al Govern de proponer medidas "improvisadas, algunas desconcertantes, otras incluso ridículas" e insuficientes y ha instado al conseller a ser realista.

Desde ERC, Marta Vilalta ha afirmado que, pese a las críticas, una mayoría del Parlament votará a favor del decreto: "Bienvenidos a la responsabilidad", y ha reprochado a Junts y Comuns que no aprobasen los Presupuestos de la Generalitat de 2024, priorizando los intereses propios al interés común, ha dicho textualmente.