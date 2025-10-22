'PequeZine Natural' se estrena este domingo en el RJB-CSIC con una sesión de cine mudo sobre flores y ciencia

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de divulgación científica del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), 'PequeZine Natural', se estrena este domingo 26 de octubre con una sesión de cine mudo dedicada a las flores, la ciencia y la fantasía que lleva por título 'Flores: Ciencia, Arte y Fantasía', según ha informado la institución.

El proyecto persigue concienciar en la protección y conservación de la biodiversidad del planeta a través del cine, complementado con actividades didácticas. A este objetivo se suma el promover cambios en el comportamiento social ante algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar un conocimiento básico en botánica, medioambiente y agricultura.

De este modo, la sesión 'Flores: Ciencia, Arte y Fantasía' es una recreación de cine mudo con música de piano en directo, en un montaje del cineasta español y pionero del cine mudo Segundo de Chomón.

El montaje cuenta pequeñas piezas creadas por el cineasta y ha sido realizado por la Filmoteca de Catalunya, que también colabora en este proyecto. Al término de la proyección, tendrá lugar un taller-demostración con aparatos ópticos y de la etapa del pre-cine.

Mientras, la segunda sesión estará dedicada a las expediciones científicas y tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre, cuando se proyectará la película de animación 'Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo' (2019) de Ángel Alonso. La cinta está inspirada en un viaje a lo desconocido que comenzó en 1519 en Sevilla y que concluyó tres años después en el mismo sitio, completando así una aventura alrededor de un planeta cuya redondez quedó demostrada por primera vez.

Estas actividades son gratuitas y cuentan con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT-MICIU) y la colaboración de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico (SARJB).