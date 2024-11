El PP acusa a Ribera de estar "desaparecida" y Alegría responde: "Tiempo habrá de esclarecer responsabilidades"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha acusado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, de estar "desaparecida" tras la DANA, mientras que la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha respondido que "tiempo habrá de esclarecer responsabilidades".

"Donde hay que estar es en lo importante, al lado de los valencianos, trasladándoles certidumbre. Lo único que puedo decir es que los hechos y la cronología están claras y tiempo hablar de conocer esas responsabilidades y esclarecer esas responsabilidades", ha señalado Alegría.

Así se ha manifestado este martes la portavoz del Gobierno en el Pleno del Senado al ser preguntada por el senador del Grupo Popular Francisco Javier Márquez Sánchez sobre si el Ejecutivo considera correcta la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la hora de informar a la Generalitat Valenciana sobre los riesgos de riada y el desbordamiento de los ríos y barrancos.

Ante la pregunta del senador popular, Alegría ha defendido estar al lado de los valencianos "dándoles certidumbres en estos momentos de dificultad, trasladándoles respuestas, ayudando a resolver la situación con la que están conviviendo".

"En la pregunta que me formulaba, yo lo único que le puedo decir es que los hechos y la cronología están claros y tiempo habrá de conocer esas responsabilidades y esclarecer esas responsabilidades, pero hoy es el momento de estar donde tenemos que estar, en lo importante, dando respuesta a los cientos y cientos de valencianos que han perdido lo mejor que tenían, que han perdido a familiares, amigos, que han perdido sus domicilios, que han perdido sus empleos. Hay que estar al lado de la gente, dando respuestas, resolviendo los problemas, dando soluciones", ha zanjado.

Por su parte, el senador del PP ha cuestionado por qué no acude a la Cámara Alta la ministra titula de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "que está desaparecida".

"Para mí no es de recibo que no tenga agenda pública, no es de recibo que no venga al Congreso, no es de recibo que no venga al Senado, que sí vaya a fiestas de la Sociedad de Democracia Europea, va a París, va a Bruselas, quiere ir a la COP de Azerbaiyán, pero no va a Valencia. Ha ido el presidente del Gobierno, han ido Sus Majestades los Reyes, ha estado Mazón allí, y la ministra no aparece", ha reprochado.

Por ello, Márquez Sánchez ha aseverado que Teresa Ribera "no tiene ni de ministra, ni de vicepresidenta de España, ni menos de la Comisión Europea": "Las personas, sean políticos o no sean políticos, se les ven a las duras y a las maduras".

"¿Por qué no se publican los informes de seguimiento de las medidas ejecutadas en el Plan de Riego de Extremadura? ¿Por qué falló la AEMET que dijo que a las 18.00 horas se acaba la alerta y que iba a llover unos 180 litros cuando la francesa sí acertó? ¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar, en enero de 2023, dijo que era necesario cambiar la alerta y las comunicaciones entre las administraciones por ineficaces, y en dos años no se ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué no se han limpiado los ríos de Magro y Barranco del Poyo, competencias del Estado?", ha preguntado.