PP dice que no ha habido "avances" para reformar la ley de Extranjería y exige al Gobierno afrontar la crisis migratoria

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado que no haya habido avances para reformar la ley de Extranjería y ha exigido al Gobierno afrontar la crisis migratoria.

"Lamentablemente, no ha habido avances. El Gobierno tiene la pelota en su tejado y además la responsabilidad como Gobierno de afrontar una crisis migratoria que ya está alcanzando unas cotas importantes. Para empezar, a la vista de la tragedia que se ha vivido este fin de semana en Canarias, en la Isla del Hierro, y ni tan siquiera eso conmueve al Gobierno ni le hace darse cuenta de que tiene que afrontar esta situación, que tiene que poner medidas en la mesa y que tiene que asumir que esto es una cuestión de Estado y que además el Gobierno tiene que estar al frente", ha asegurado Gamarra en declaraciones a los medios a su salida del desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Gamarra también ha indicado que su formación no entiende por qué no se activan por parte del Gobierno todos los mecanismos que Europa tiene a su disposición para afrontar la crisis migratoria. En este sentido, ha añadido que el PP está poniendo encima de la mesa el acuerdo firmado con el Gobierno de Canarias. "Está lleno de sentido común, de responsabilidad", ha indicado.

Asimismo, ha expuesto que el Gobierno "tiene que afrontar y tiene que asumir esta situación". "Hay una crisis migratoria sin precedentes en nuestro país, como la que se está viviendo, que no es una cuestión de Canarias que tenga que solucionar Canarias, sino que es una cuestión que tiene que solucionar el Gobierno de España y que, además, como cuestión que afecta a Europa, debe activar todos los instrumentos y mecanismos que Europa pone a nuestro alcance", ha señalado.

Igualmente, se ha preguntado por qué no se activa Frontex y se ha cuestionado si el Gobierno no pide todos los recursos que Europa puede habilitar para un país miembro. "¿Por qué el presidente del Gobierno de España no se pone al frente de esta crisis migratoria? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se den cuenta que esto no es una cuestión única y exclusivamente de un gobierno autonómico como es el de Canarias?", ha añadido.

A juicio de Gamarra, hace falta que se declare la crisis migratoria, así como que haya recursos, que se activen distintos instrumentos y mecanismos para que se pueda abordar la situación. "No puede el Gobierno de España seguir mirando hacia otro lado", ha destacado.

APOYO PARA EL GOBIERNO CANARIO

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha exigido al Ejecutivo que apoye al gobierno canario "ante una situación dramática y trágica que se está viviendo en las costas canarias". En todo caso, ha precisado que "haya o no conversaciones, que haya o no avances en cualquier tipo de negociación, no impide que el Gobierno preste apoyo, como es su obligación, al gobierno canario". "Y, lamentablemente, no se le está prestando el apoyo y el respaldo que el gobierno canario precisa", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso.

Por otro lado, Tellado ha insistido en que las reuniones serán "confidenciales" para "preservar la posibilidad de un acuerdo". "Y, por lo tanto, sobre esa cuestión poco o nada más puedo añadir por un ejercicio de responsabilidad como primer partido de España", ha concluido.