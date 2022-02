El PP vería "positivo" que la Iglesia participe en la comisión de investigación de abusos

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido que la investigación de los abusos a menores en la Iglesia se amplíe a otras instituciones y ha dicho que sería "positivo" que la propia Iglesia participara en la comisión que finalmente se cree.

"Seguro que la Iglesia lo estará valorando y sería positivo", ha indicado Cuca Gamarra en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si la Iglesia debería participar en la comisión de investigación de los abusos.

En todo caso, Gamarra ha reiterado el rechazo del PP a la fórmula de la comisión parlamentaria para investigar estos casos. "No es el mejor espacio una comisión parlamentaria donde imperarían otro tipo de objetivos que no serían la búsqueda de verdad y no sería el mejor espacio para la protección de las víctimas", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha insistido en que al PP le preocupan los casos de abusos a menores "provengan de donde provengan" por lo que considera que la investigación "no debe acotarse solo a la Iglesia" sino ampliarse a otras instituciones donde también se hayan podido producir abusos.

"Acotarlo solo a una institución no es lo correcto, deberíamos ampliarla a todas las instituciones donde se hayan podido producir, buscando esa verdad que repare el dolor de las víctimas", ha remarcado Gamarra.