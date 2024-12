El premio de la Lotería de Navidad puede ser embargado si se tienen deudas con la administración, según Legálitas

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El premio del sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre podría ser embargado si el ganador tiene deudas con la administración, se está comprando una vivienda protegida o se tiene un negocio en proceso de exoneración de deudas.

Según informa Legálitas, las pensiones no contributivas, ayudas y subsidios suelen estar reguladas y sometidas, su concesión y mantenimiento, a la no superación de un determinado límite de ingresos. "Si se obtiene una ganancia patrimonial, como puede ser el premio de la lotería nacional, habrá que comunicarlo a la administración correspondiente, la que haya concedido la pensión no contributiva o subsidio, y podría conllevar su pérdida si con el premio se superan los límites de ingresos establecidos legalmente", detalla.

En cuanto a las pensiones contributivas, apunta que, en principio, no se ven afectadas por la obtención de ingresos. No obstante, señala que hay personas que tienen una pensión contributiva y, en la cuantía que perciben, se incluye el llamado 'complemento a mínimos'. "Es decir, una cantidad que se abona porque la pensión percibida no alcanza la cuantía mínima establecida por la ley. En este caso, siendo la obtención de un premio de la lotería "una ganancia patrimonial", hay que comunicarlo a la Seguridad Social y podría conllevar la suspensión del pago de dicho complemento si se supera el límite fijado en la ley", recalca.

Asimismo, señala que, si se tienen deudas con la administración pública, por ejemplo, por no haber pagado los impuestos en el periodo de pago voluntario o por no haber abonado una multa de tráfico tras recibir una providencia de apremio (notificación de una deuda pendiente), pueden embargar el premio de la lotería.

Si se gana la lotería mientras se está en un proceso de compra de una Vivienda de Protección Pública (VPP) o de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), es posible que el premio pueda afectar al proceso, ya que las normativas autonómicas que regulan la adquisición de este tipo de casas suelen establecer límites máximos de ingresos, agrega.

Por último, señala que si se gana la lotería se debe pagar a Hacienda un 20% del premio si el importe supera el mínimo exento que, actualmente, está fijado en 40.000 euros, y que la ganancia de un premio de lotería no se incluye en la declaración de la renta.