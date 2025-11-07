El presidente de Chile y el de Colombia critican el negacionismo climático de Trump, ausente en la COP30

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Colombia, Gustavo Petro, han criticado desde la Cumbre de Líderes en Belém (Brasil) al presidente estadounidense, Donald Trump, uno de los grandes ausentes de la Cumbre del Clima (COP30) que este año se celebra en la ciudad brasileña.

En concreto, Boric ha criticado a Trump al hablar de cómo la ciencia y la evidencia científica deben seguir estando en el centro de las decisiones políticas.

"Es importante decirlo hoy en día aunque parezca obvio, porque son tiempos en los que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la emergencia climática. Sin ir más lejos, el presidente de EEUU en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira", ha señalado.

Por su parte, Petro ha mencionado al presidente estadounidense entre los "fetiches" que separan a la comunidad internacional "del objetivo simple de la vida", es decir, de la consecución del objetivo de mantener el planeta por devajo del 1,5ºC de calentamiento global.

"¿Cuáles son los fetiches que nos están separando del objetivo simple de la vida? Que ni de derechas ni de izquierda es, sino el objetivo común de la humanidad. Uno es la ausencia de EEUU aquí, (el hecho de) que Donald Trump tenga una conducta personal de negación de la ciencia y lleva a su sociedad con los ojos cerrados al abismo, y con ella, a la humanidad", ha lamentado.

Durante su intervención, ha insistido en que el presidente estadounidense "está equivocado" y en que la ciencia "alumbra el colapso si EEUU no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía". "No es taladrar, taladrar y taladrar", ha recalcado, en referencia al eslogan de campaña de Trump de 'drill, baby, drill'.

Además, ha criticado que se "pierda el tiempo" con "fantasmas" para "ganar votos rápidos en los países del poder, los que emiten más dióxido de carbono (CO2)" y ha abogado por construir una economía descarbonizada y dejar "solo" al presidente estadounidense.

"Hoy, literalmente, el señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo. Olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más", ha propuesto.