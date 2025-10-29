Presidentex lanza la 'Guía de Buenas Prácticas en la Planificación y Compra de Medios' para anunciantes y agencias - PRESIDENTEX

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Presidentex ha presentado la 'Guía de Buenas Prácticas en la Planificación y Compra de Medios', un documento con principios básicos dirigido a anunciantes y agencias.

El documento, presentado en la Fundación Pons de Madrid, cuenta con la colaboración de la Academia de la Publicidad y de la International Advertising Association Spain.

Según ha informado Presidentex, se trata de una "pieza fundamental de comunicación", que el sector estaba demandando, como "apoyo a todos aquellos profesionales y empresas que precisan de un soporte, consensuado por organizaciones independientes, que les ayude a desarrollar, de forma transparente, responsable, consciente y leal, esta faceta de la industria".

Los objetivos a los que apunta esta guía son promover la transparencia y la medición; impulsar la ética y la responsabilidad profesional; favorecer un ecosistema mediático sostenible; reforzar la confianza entre marcas, medios y sociedad; prevenir la desinformación y el contenido nocivo; fomentar la cooperación entre las distintas partes y reforzar la protección de las audiencias más vulnerables.

Para lograr estos objetivos, la guía propone priorizar medios publicitarios responsables; exigir medidas de brand safety; garantizar transparencia y verificación de métricas; combatir el fraude publicitario; aplicar principios de ética en el uso de datos; apoyar el periodismo responsable; fomentar la publicidad accesible y de calidad; exigir plataformas con controles efectivos contra la desinformación; garantizar la protección de menores y evaluar la trazabilidad de la inversión publicitaria.

La entidad ha defendido que "cumpliendo estos procedimientos, el anunciante tendrá la seguridad" de que está actuando acorde a la legislación y normativa vigentes, y defendiendo a sus consumidores, protegiendo a los intermediarios "que sí son conscientes y cumplidores de sus responsabilidades, y en beneficio de los intereses reputacionales de su empresa y del entorno económico en el que participa".

"Cualquier compañía que, en el ejercicio de su papel de como empresa que invierte una parte de su presupuesto de comunicación comercial en medios y soportes publicitarios, no sea cuidadosa al elegir aquellos que actúen con responsabilidad y respeto, tampoco puede ser considerada comprometida con esas buenas prácticas, por mucho que sí lo sea en la aplicación de principios ESG en otras áreas de su desempeño. Y, desde luego, no es un anunciante responsable", ha dicho el cofundador de Presidentex, Francisco José González.

Por su parte, el presidente de la Academia de la Publicidad, Agustín Elbaile, ha afirmado que "esta guía busca afanosamente levantar las banderas de las palabras y valores clave, para reforzar la credibilidad de la publicidad ante la sociedad".

"Para que la sigamos; para mostrarnos el camino olvidado o el nuevo; para que apliquemos con rigor sus pasos sin tropezar, sus enseñanzas sin dudar. Busca inspirar un compromiso colectivo que fortalezca la credibilidad del ecosistema publicitario", ha apuntado.

La presidenta de la International Advertising Association Spain, Olga Martínez, ha señalado que "los medios que invierten en periodismo son pilares fundamentales" de la sociedad. "Por ello, celebramos el impulso de Presidentex, que ha puesto de relieve la responsabilidad que también recae sobre los anunciantes en relación con sus inversiones publicitarias", ha destacado.

"De la misma forma que las empresas aplican criterios de sostenibilidad y responsabilidad social a su gestión, deben comenzar a aplicarlos a sus presupuestos de comunicación, asegurando que su publicidad no financie entornos falsos, dañinos o contrarios a los valores éticos que promueven", ha concluido.