PRISA abre el quinto periodo de conversión de bonos que emitió en 2024 por 100 millones de euros

Archivo - El presidente del grupo PRISA, Joseph Oughourlian. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

PRISA ha abierto el quinto periodo ordinario de conversión de sus obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones, por un importe de 99,99 millones de euros, emitidas en abril de 2024 y con vencimiento en 2029, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este quinto periodo ordinario de conversión se desarrollará entre el 1 y el 10 de mayo de 2026, ambos inclusive. En este periodo los titulares de los bonos podrán solicitar, a su discreción, la conversión de todas o parte de sus obligaciones en acciones ordinarias de nueva emisión de PRISA.

El precio de conversión se sitúa actualmente en 0,36 euros por acción nueva, tras el ajuste realizado con motivo del aumento de capital con aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción preferente acordado el 25 de marzo de 2025 y comunicado al mercado el 27 de marzo de ese año, y podría estar sujeto a nuevos ajustes en los términos previstos en la nota sobre valores de la emisión.

No obstante, la compañía de medios precisa que no se prevé la concurrencia de ningún nuevo supuesto que implique una modificación del precio de conversión fijo vigente, por lo que este se mantendría en 0,36 euros por acción nueva.