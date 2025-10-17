Prisa Media crea una Dirección General de Deportes liderada por Aloysio Araujo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prisa Media ha anunciado la creación de una Dirección General de Deportes, bajo la que se organizan el diario 'AS' y las marcas de información deportiva del grupo de comunicación en España y América. Está liderada por Aloysio Araujo.

Según ha informado este viernes la compañía, Aloysio Araujo será responsable de la evolución del negocio y del contenido para "adaptarlos a todas las vías de distribución, atraer y fidelizar nuevas audiencias y marcas y desarrollar vías de monetización que garanticen las sinergias y la sostenibilidad del contenido deportivo y las comunidades que se agrupan en torno a este sector en el ecosistema informativo y de entretenimiento".

Ingeniero de formación, Araujo se incorporó a Unidad Editorial en 2006, donde fue director general de 'Marca' y Radio Marca, y lideró la transformación del diario deportivo y su expansión internacional en Argentina, México, Colombia y Estados Unidos, con el impulso de la alianza estratégica con América Móvil. Después de cinco años en Vocento, se incorporó a Prisa Media el pasado mes de junio como director de proyectos.