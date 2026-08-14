La prórroga de Almaraz "aporta" al sistema eléctrico y su operación, aunque "de forma limitada", según Red Eléctrica

Archivo - Un empleado trabaja en la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030 "aporta" al sistema eléctrico y su operación, aunque "de forma limitada en algunos aspectos", según han señalado fuentes de Red Eléctrica.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la valoración del Operador del Sistema, solicitada por la Red Eléctrica, para el horizonte temporal 2028-2030, sobre la implicación o aportación de las Unidades I y II de Almaraz sobre el sistema y su operación.

"La Expectativa de Pérdida de Carga (LOLE) y la Energía No Suministrada (ENNS) mejoran, aunque la mejora del umbral de fiabilidad de la cobertura de la demanda sigue haciendo necesarios mecanismos para impulsar la disponibilidad de generación firme y el despliegue de instalaciones de almacenamiento", explican.

De acuerdo con Red Eléctrica, la aportación de Almaraz se refuerza en el actual "contexto de incertidumbre" observado en cuanto a las hipótesis de escenarios futuros del sistema eléctrico. De modificarse, podrían alterar los resultados obtenidos.

Por otra parte, señala que se mantiene la necesidad de los elementos planificados para la aportación del control de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, así como de seguir avanzando en la habilitación de generación para la prestación del servicio de control de tensión mediante consigna fija o en tiempo real.