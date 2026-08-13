Protección Civil alerta por chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular

Archivo - Cortado el acceso a La Valmuza por la carretera de Matilla de los Caños, la DSA-300, por el desbordamiento del arroyo Valmuza, en La Valmuza, Salamanca, Castilla León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha lanzado este jueves una alerta por chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular en la que ha recomendado a la ciudadanía extremar las precauciones a la hora de conducir y no atravesar ni en un vehículo ni a pie las zonas que puedan quedar inundadas.

Lo ha hecho en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha emitido este jueves una nota informativa en la que ha avanzado que una dana se formará a partir de este viernes y se situará durante el fin de semana en el entorno de la Península, dejando chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular. Además, una masa de aire de origen atlántico, más fresca y limpia dará lugar a un descenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores más propios de estas fechas.

Por días, AEMET ha indicado que la vaguada atlántica se acercará al oeste peninsular durante la tarde del viernes y evolucionará a dana al final de la jornada. Por la tarde se producirán tormentas en amplias zonas del interior, salvo del cuadrante suroccidental, que darán lugar a chubascos y rachas de viento fuertes, acompañados de probable granizo.

El organismo estatal espera que las más intensas se den en el entorno del Sistema Ibérico y zonas del interior oriental peninsular donde la intensidad de los chubascos y de las rachas de viento podrá ser muy fuerte. Aunque las temperaturas comenzarán a bajar en la mitad noroeste y centro peninsulares, todavía hay avisos bastante generalizados.

Durante el fin de semana, los chubascos y tormentas serán bastante generalizados, aunque menos probables en zonas del suroeste de la Península y de Galicia, y afectarán también a Baleares. Si bien ha indicado que la intensidad de los chubascos y de las rachas de viento será en general fuerte y probablemente y de forma local muy fuerte, AEMET ha puntualizado que es difícil de precisar en estos momentos las zonas concretas que se verán afectadas por estos fenómenos.

A su vez, también considera probable la formación de granizo, incluso de tamaño grande, es decir, mayor de dos centímetros (cm). Al margen de ello, ha indicado que las temperaturas descenderán de forma notable estos días, sobre todo el sábado, y alcanzarán unos valores próximos a los normales. El día álgido de este episodio, en principio, será el sábado, tanto por la extensión e intensidad de las tormentas como por la magnitud del descenso térmico.

A partir del lunes, la probabilidad de tormentas generalizadas disminuye claramente, aunque hay una considerable incertidumbre acerca de la evolución de la dana. Por otra parte, las temperaturas iniciarán una recuperación aunque sin alcanzar durante los días siguientes los valores previos.

DISMINUIR LA VELOCIDAD Y EXTREMAR PRECAUCIONES

Ante lluvias intensas y tormentas, Protección Civil recomienda que, en caso de estar conduciendo, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua; si hay que viajar, circular preferentemente por carreteras principales y autopistas; y en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos.

En este sentido, recuerda que un rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Igualmente, recalca que si comienza a llover de manera torrencial, hay que pensar que existe riesgo de inundación, por lo que no se debe atraversar con el vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua, y localizar los puntos más altos de la zona. Del mismo modo, pide no intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En caso de encontrarse en el campo, recomienda alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, pide dirigirse a los puntos más altos de la zona.

En los núcleos urbanos, como recuerda, también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas, aconseja evitar las corrientes de aire. También añade que si se va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En cambio, si la tormenta sorprende en el campo, hay que evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. Finalmente, pide no refugiarse bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.