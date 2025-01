Protección Civil mantiene hasta el jueves la alerta por temporal de viento, mar, lluvia y nieve en Península y Baleares

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por un fuerte temporal de viento, mar, lluvia y nieve en Península y Baleares por la borrasca 'Ivo', que llega tras 'Herminia'.

Según AEMET, este miércoles el país dejará de estar bajo la influencia de 'Herminia', pero llegará una nueva y profunda borrasca atlántica que se desplazará por el extremo norte peninsular, que dejara de nuevo temporal costero en Galicia y el Cantábrico, con olas de entre 6 y 8 metros de altura, así como en Alborán, donde se espera poniente fuerte y oleaje que podría alcanzar los 3 y 4 metros.

Se espera que arrecie de nuevo el viento de componente oeste, con rachas muy fuertes en Galicia y el resto de la fachada cantábrica, así como en el sistema Ibérico, en la meseta Norte y en puntos del tercio este peninsular. No se descarta que sean localmente huracanadas en zonas de alta montaña de la cordillera Cantábrica y en litorales expuestos del noroeste.

Las precipitaciones volverán a ser generalizadas, menos probables cuanto más al este, y con mayor persistencia en Galicia, oeste del sistema Central y Pirineos. La cota de nieve podrá ascender progresivamente hasta rozar los 1.500 metros, aunque de nuevo al final del día se iniciará una rápida tendencia descendente. Se espera que siga nevando en el entorno de los principales sistemas montañosos, con los acumulados más significativos en la cordillera Cantábrica y el Pirineo occidental.

EL JUEVES, POSIBLE AIRE FRÍO DE ORIGEN POLAR

El jueves es probable que el viento gire a norte e irrumpa en la Península una masa de aire muy fría de origen polar. De cumplirse este escenario, las nevadas pasarían a ser el fenómeno más significativo.

Las precipitaciones más importantes quedarían restringidas al tercio norte peninsular, y la cota de nieve podría desplomarse hasta los 500 y 700 metros, con nevadas copiosas en la cordillera Cantábrica y Pirineos. También podrían ser significativas, aunque esperándose espesores menos importantes, en el resto de las zonas de montaña y en puntos de la meseta Norte, donde la probabilidad es menor cuanto más al oeste.

Las rachas de viento muy fuertes serán probables el jueves en la mitad norte peninsular, especialmente en zonas de montaña, en el valle del Ebro y Ampurdán, con temporal marítimo que se extenderá al Mediterráneo debido al cierzo y a la tramontana.

A partir del viernes, el escenario más probable apunta a una progresiva disminución de las precipitaciones sobre la Península y, por tanto, de las nevadas, si bien durante este día podría aumentar la inestabilidad en el área mediterránea, con chubascos que podrían ser significativos en el entorno de Baleares.

RECOMIENDAN NO ACERCARSE A ZONAS MARÍTIMAS

Ante estos fenómenos atmosféricos, Protección Civil recomienda, ante fuertes vientos, asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

Si se va conduciendo, pide extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados y preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Además, si se encuentra en zonas marítimas, pide alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Tampoco se recomienda estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje ni poner en riesgo la vida por tomar fotografías del mar cerca de las olas.

En cuanto a las recomendaciones ante nieve y bajas temperaturas, Protección Civil indica que hay que revisar los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas. Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio o cargador de automóvil.

Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

Además, destaca que en caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no se ha de revolver la situación uno mismo, hay que informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia.

Por último, ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad si se va conduciendo, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas, indica el organismo.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Y si comienza a llover de manera torrencial, y puede haber riesgo de inundación, no se debe atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, porque no se sabe lo que puede haber debajo del agua. Hay que localizar los puntos más altos de la zona y no intentar el automóvil en medio de una inundación, entre otras recomendaciones.