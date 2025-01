Publicidad engañosa, descuentos "irrisorios" y "más tomaduras de pelo", prácticas "denunciables" en rebajas para FACUA

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rebajas de 'hasta el 70%' con sólo "cinco o seis productos" en toda la tienda rebajados con ese porcentaje o descuentos de menos de cinco céntimos para anunciar el artículo como rebajado son algunas de las "tomaduras de pelo" que FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado que pueden sufrir los consumidores durante el periodo de rebajas y ha recordado que "casi todas son prácticas ilegales ante las que se puede reclamar e interponer denuncias en las autoridades de protección de consumidores".

Así, ha señalado que si a la entrada del comercio hay un cartel con los logotipos de Visa, Mastercard, American Express, están indicando que aceptan el pago con tarjeta, por lo que no pueden obligar a pagar con efectivo los productos rebajados.

Asimismo, ha hablado de situaciones en las que los productos suben de precio justo antes de las rebajas para que luego la tienda pueda decir que ha sido rebajado. En este sentido, ha recordado que, según la ley, el precio antiguo que ha de aparecer junto al rebajado no puede ser el más alto, sino el más bajo de todos los aplicados sobre productos idénticos en los treinta días precedentes.

Además, ha animado a los clientes a preguntar qué norma prohíbe devolver un producto comprado en Navidades y volvérselo a llevar con el precio rebajado. En líneas generales, ha advertido de que, a menos que no haya un cartel bien visible en el establecimiento que alerte que sólo se admiten devoluciones para productos no rebajados, las tiendas tienen que seguir la misma política comercial que durante el resto del año.

FACUA ha puesto a los potenciales clientes en guardia contra ropa con "supuestos" descuentos no se vendía en el establecimiento antes de las rebajas y ha indicado que el consumidor siempre tiene derecho a que le reparen o sustituyan el producto si este está defectuoso y no se ha vendido como saldo informando de la tara. "Si no puede repararse y no queda ninguno, deben devolverte tu dinero", ha subrayado.

Por esta parte, también ha advertido de "tomaduras de pelo" como la venta de un producto devuelto por un cliente como un artículo rebajado. A su vez, han puesto como ejemplo situaciones como cuandouno adquiere un electrodoméstico en rebajas y le advierten que la garantía del mismo es de un año y no de tres: esa es la garantía de productos de segunda mano.

A lo largo del comunicado, la organización ha recalcado que la ley plantea como requisito que al menos la mitad de los artículos tengan descuentos para poder publicitar que una tienda está de rebajas. En ese sentido, también ha hablado de rebajas anunciadas "al 70%" porque alguna vez la tienda tuvo algún artículo con ese descuento y ha denunciado cómo algunos de los establecimientos colocan producos no rebajados junto a otros que sí que lo están, tanto para dar la sensación de que la zona de rebajas es más grande como para que algunos clientes "piquen" y compren alguno de los artículos no rebajados.