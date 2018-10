Reacciones a la aparición del cadáver de Gabriel Cruz

Actualizado 12/03/2018 15:33:12 CET

Hallado el cadáver de Gabriel Cruz en el maletero del coche de la pareja del padre del niño

El alcalde de Almería convoca esta tarde una concentración por la "terrible pérdida" de Gabriel Cruz

La Guardia Civil ha hallado este domingo el cadáver de Gabriel Cruz, el niño de 8 años buscado desde el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar (Almería), según ha informado el Ministerio del Interior. La actual pareja del padre del menor, que encontró la camiseta con ADN del niño, ha sido detenida cuando transportaba el cuerpo en el maletero de su coche.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado personalmente del hallazgo del cuerpo a los padres de Gabriel, trasladándoles su profundo dolor y conmoción. Un amplio dispositivo de búsqueda trataba de localizar al niño desde el martes, 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía y festivo en esta comunidad autónoma.

Pocos minutos después de hacerse pública la noticia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros líderes políticos del panorama nacional, así como personalidades de la cultura y el deporte, han expresado su pesar y sus mensajes de cariño a la familia:

Nunca me imaginé un final tan triste para Gabriel. Estamos todos destrozados. Mi hija tiene ocho años y me imagino el dolor tan grande que deben estar pasando esos padres.

La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así.

Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena.

Ojalá la familia logre encontrar consuelo.

Ojalá no te hayas enterado de nada. ????#Gabriel