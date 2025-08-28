Red Universitaria por Palestina exige a La Vuelta que expulse de la competición al equipo de Israel

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Red Universitaria por Palestina (RUxP) ha exigido al equipo directivo de La Vuelta que "deje de mantener su política cómplice con el asesinato de civiles, niños y niñas y contra la legítima resistencia palestina, y que en estricto cumplimiento de la legalidad vigente expulse de la competición deportiva al equipo Premier Tech de Israel".

Asimismo, reclama que desestime la denuncia contra las personas de la sociedad civil "que manifestaron de forma pacífica y coherente con la legalidad internacional un rechazo a todas las prácticas inhumanas e ilegales que el Estado sionista ejecuta con total impunidad".

En este contexto, recuerda que este miércoles un grupo de asistentes a la quinta etapa de La Vuelta Ciclista a España, "mediante una acción directa y pacífica de denuncia contra el genocidio en Palestina, pusieron sus cuerpos frente el paso del equipo Premier-Tech de Israel, sin riesgo alguno para los corredores participantes".

"Queremos expresar nuestro total apoyo a esta valiente iniciativa. Se trató de una acción legítima de boicot que queda respaldada por la jurisprudencia internacional y, por tanto, por comunicados tan vinculantes como la propia Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio de 2024, pronunciada para obligar a todos los Estados y sus instituciones competentes a no prestar colaboración ni asistencia económica a los organismos o entidades de Israel que participen en la ocupación ilegal y el sistema de apartheid. El propio Estado de Israel es el principal responsable de esta ocupación ilegal", asevera la organización.