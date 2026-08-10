Redondo condena la agresión por lesbofobia en Alicante y pide "firmeza en las convicciones democráticas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado la agresión por lesbofobia en Benialí (Alicante) y ha pedido "firmeza en las convicciones democráticas y respeto a los derechos humanos".

"Mi solidaridad con las jóvenes agredidas por lesbofobia en Alicante. El odio señala, legitima y golpea en la calle. Frente a la extrema derecha que siembra el miedo que conduce al odio, firmeza en las convicciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Ni un paso atrás", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.

Según ha publicado Levante-EMV, la agresión se produjo a cinco chicas de 14 años durante las fiestas del pueblo de Benialí por parte de tres jóvenes de entre 16 y 17 que lanzaron insultos homófobos contra ellas como "maricona" además de gritos como "viva Franco" o "viva Vox". Una de las menores sufrió un ojo morado y varias heridas en las rodillas, hechos que fueron denunciados ante la Guardia Civil, de acuerdo al citado periódico.

A consecuencia de esta agresión, vecinos de la Vall de Gallinera (Alicante) se concentraron este domingo ante la Casa del Consell para expresar su condena y reivindicar una localidad libre de LGTBIfobia y que las fiestas sean espacios seguros de convivencia sin odio ni discriminación.