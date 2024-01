Redondo convoca el martes a colectivos trans en un encuentro previo al Consejo Nacional LGTBI

La reunión se celebra tras el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres y la petición de cese desde diferentes grupos



MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado el próximo martes 9 de enero a colectivos trans en un encuentro previo al Consejo Nacional LGTBI.

La reunión tendrá lugar días después del nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres y las críticas de diferentes organizaciones y partidos pidiendo su "destitución". Así, colectivos trans volverán a solicitar a Redondo el cese "inmediato" de García.

"Creemos que lo que caracteriza también a un Gobierno de progreso, a distinción de un gobierno de derecha, es el talante negociador, talante conciliador, incluso a veces de rectificar. Yo creo que tan solamente la prepotencia, el no escuchar al movimiento social o tantas peticiones que ya le están pidiendo la institución, solamente corresponde a un partido totalitario. Por eso, esperemos que en esta reunión ante el Consejo Nacional LGTBI nos anuncie la destitución de esta mujer", ha asegurado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Precisamente, el pasado 28 de diciembre, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas pidieron a la ministra de Igualdad que revocase la designación de García y que, en su lugar, pusiese al frente "a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans".

En este sentido, denunciaron que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans" e indicaron que "los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García".

MOVILIZACIONES EN MADRID, BARCELONA Y LA CORUÑA

Por ello, desde la Federación Plataforma Trans han convocado manifestaciones este martes 9 de enero en Madrid, Barcelona y La Coruña para pedir la "destitución" de Isabel García. Cambrollé ha avanzado que no descartan hacer "una jornada estatal de lucha trans" hasta que consigan su objetivo. "Para nosotros es una condición indispensable y que nos vamos a cerrar hasta que lo consigamos", ha afirmado.

La primera de ellas tendrá lugar en la capital a las 10:30 horas, frente al Ministerio de Igualdad. Mientras, en la ciudad condal se celebrará a las 18:30 horas en la plaza Urquinaona y en La Coruña a las 18:00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno.

Asimismo, Cambrollé ha anunciado que desde la Federación Plataforma Trans y la Asociación de Familias Trans, Euphoria, Familias Transaliadas, están estudiando la interposición de un recurso administrativo contra el nombramiento de García. "Las personas tienen que tener un perfil para ocupar un cargo, ella no lo tiene", ha argumentado.

En todo caso, ha mostrado su disposición para trabajar con el Ministerio de Igualdad con el objetivo de "seguir avanzando en derechos". "Sobre todo, para que a ver en esta legislatura se concreten políticas públicas para el empleo. Pero todo pasa por la prioridad inmediata del cese de esta mujer", ha destacado.

CRITICAS DE SUMAR Y MÁS MADRID

A las críticas de los colectivos trans se les unió la portavoz de Sumar en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI, Elizabeth Duval, entre otros, quien tildó de "vergonzoso" el nombramiento de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres.

"Este nombramiento del Ministerio de Igualdad es vergonzoso y envía un mensaje lamentable. El Instituto de las Mujeres no puede estar dirigido por alguien que sostiene la conspiración del borrado de las mujeres y critica la dictadura queer", expresó en redes sociales Duval, que forma parte de la dirección provisional de Sumar hasta la celebración de su asamblea.

Por su parte, desde Sumar calificaron el nombramiento de "decepcionante" porque, a su juicio, la dirección del Instituto de las Mujeres "no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI". "La libertad es de todas, todos y todes, o no es de nadie", reivindicó el partido de Yolanda Díaz en X.

En la misma línea se mostró también la eurodiputada y dirigente de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop que pidió al Gobierno que revertiese el nombramiento. "La directora del Instituto de las mujeres no puede ser una tránsfoba ni apoyar las posturas delirantes que hemos sufrido en estos años. La transfobia no nos representa. No le hace justicia al feminismo, divide y confronta, excluye y denigra", denunció.

También la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, cuestionó la designación de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, una "mala decisión" que les preocupa.

"El Ministerio de Igualdad debe seguir profundizando en los derechos LGTBI y Trans. Más si cabe ahora, cuando gobiernos como el de Madrid los están recortando", trasladó la sucesora de Mónica García a través de la red social 'X' (antes Twitter).

La senadora de Más Madrid y activista trans, Carla Antonelli, reprochó también la elección de Isabel García, que ha "vejado" al colectivo, al frente de este departamento adscrito en Igualdad, junto a la etiqueta '#AsíNo'.

"El Instituto de las Mujeres debe de ser para todas y cada una de las mujeres y esta mujer nos ha señalado a las mujeres trans, vejado e insultado: 'Dictadura queer / Lobby trans' / 'Sigues lanzando odio igual que los queer' / 'Puro delirio queer' / 'La teoría queer tiene como objetivo perpetuar el patriarcado', lamentó.

GARCÍA LAMENTA SI SUS COMENTARIOS CAUSARON "ALGUNA OFENSA"

Tras todas las críticas recibidas, el pasado viernes la nueva directora de las Mujeres, Isabel García, pidió disculpas en un mensaje en la red social X (antes Twitter), donde lamentaba si sus comentarios manifestados durante el debate previo a la tramitación de la Ley Trans hubieran podido causar "alguna ofensa".

Además, mostró su "total" y "absoluto compromiso" con esta ley. "Es una ley pionera que protege y garantiza los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, con el objetivo de erradicar cualquier discriminación y contribuir a su desarrollo en libertad e igualdad", aseguró para añadir que, desde su nueva posición, trabajará "para hacer una política integradora en favor de todas las mujeres y, por supuesto, de los colectivos LGTBI+ y de las personas más vulnerables".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad señalaron a Europa Press que la trayectoria profesional de García, tanto en el ámbito privado como en las instituciones públicas, "ha estado siempre relacionada con la gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad poniendo especial atención a las áreas de deportes, juventud e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la violencia de género".