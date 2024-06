Redondo pide a la alcaldesa de Valencia que rectifique "cuanto antes", tras su rechazo a poner la bandera del Orgullo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que rectifique "cuanto antes", tras mostrar su rachazo a poner la bandera del Orgullo en el balcón municipal.

"Es bochornoso. Lo que sí que queremos es que rectifique cuanto antes y la pedimos desde el ministerio que rectifique. Rectificar es de sabios y yo creo que es importante rectificar cuando se ha cometido un error tan de bulto", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios a su llegada al Museo del Traje, donde ha tenido lugar el acto institucional del Orgullo.

Asimismo, Redondo ha señalado que "no puede ser" que Catalá considere "que amar a las personas que uno quiere y ser como uno se siente, identificarse consigo mismo, eso sea considerado una enfermedad", lo que ha tildado de "ignorancia supina". "La Organización Mundial de la Salud desde el siglo pasado ya considera que no es ninguna patología por supuesto el sentirse como uno se siente y querer a quien uno quiere. Por lo tanto es importante reivindicar los derechos de todas las personas, reivindicar la igualdad del colectivo LGTBI+", ha recalcado.

Igualmente, Redondo ha tachado el comentario de Catalá de "claramente LGTBIfóbico" y ha preguntado "cómo no se ha documentado antes de hacer ese tipo de declaraciones". "El problema es que viene a llover sobre mojado porque acabamos de ver también cómo en Madrid ese cartel lo único que hace es reproducir estereotipos que en absoluto identifican lo que significa la lucha por la igualdad del colectivo trans y LGTBI+", ha afirmado Redondo.

En todo caso, la titular de la cartera de Igualdad ha expuesto que el "problema real" es que "hay una oleada reaccionaria que pretende devolver al armario a las personas que afortunadamente han salido, han hecho su revolución, han conquistado sus derechos y ahora mismo son absolutamente iguales". "Nos sentimos orgullosos en nuestra igualdad y orgullosas en nuestra libertad y en ese sentido creo que lo mínimo es rectificar, reconocer el error y reconocer que estas personas son personas absolutamente con todos los derechos, con igualdad de derechos que todos los demás", ha concluido.

Por su parte, Catalá, ha afirmado este miércoles que el consistorio no pone banderas en el balcón y ha lamentado el "afán de protagonismo" del PSPV al desplegar una bandera LGTBI de 60 metros de longitud sobre el balcón de su grupo municipal ubicado frente al edificio principal del Ayuntamiento.

Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por las críticas del PSPV después de que el consistorio no haya colgado la bandera LGTBI en el balcón.

Al respecto, Catalá ha manifestado que "la diversidad es ya una bandera social. No es una bandera política". "La diversidad y la libertad para amar en esta ciudad no corresponde a nadie y hacemos mal los políticos cuando queremos patrimonializar banderas que ya no son de la política, que son de la sociedad, con independencia de la persona a quien vote", ha afirmado.

Así, ha puntualizado que el Ayuntamiento no pone banderas en el balcón, pero no por el día del Orgullo, sino que tampoco las pone en el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del Cáncer.

"Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso, era de un material que era plástico y queríamos dar un ejemplo también la Capitalidad Verde Europea transformando ese tipo de materiales en material electrónico", ha recordado.

Asimismo, ha expuesto que si pone la bandera del Orgullo también pone la del Alzheimer, la del ELA, la del Cáncer y también "la de todas las banderas y necesidades sociales" que tiene la ciudad.

"Creo que con esto se busca con un afán de protagonismo que, insisto, no tiene sentido. Es una conquista social, no se puede uno apoderar de una bandera que ya es de la sociedad y patrimonializarlo o pretenderlo es un gran error", ha reiterado.

EL PSPV CALIFICA DE "LAMENTABLES" LAS DECLARACIONES

La concejala del grupo municipal socialista en el consistorio Nuria Llopis ha calificado de "lamentables" las declaraciones y ha considerado que recuerdan "mucho al PP homófobo de las peras y las manzanas porque ha comparado la bandera del Orgullo con banderas de otras causas que tienen que ver con enfermedades".

"Parece mentira que haya que recordarle a Catalá que ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no es ninguna enfermedad así que lo que tiene que hacer es pedir perdón a todas las personas LGTBI a las que ha patologizado e invisibilizado con estas declaraciones", ha exigido.

Igualmente, Nuria Llopis ha señalado que es otra "burla" poner la excusa de que "no cuelga la bandera porque es de materiales plásticos. Yo le quiero decir que nuestros 60 metros de bandera son de tela y reutilizables". los socialistas presentarán una moción de urgencia para que Catalá rectifique sus declaraciones y pida "disculpas públicamente" a las personas LGTBI.

Desde Compromís, su síndica, Papi Robles, ha trasladado a Catalá, en un mensaje en la red social X, que ser una persona LGTBI "no es ninguna enfermedad" y ha recalcado que la visibilidad LGTBI "ha ayudado siempre a avanzar en derechos, si la invisibilizas es que quieres quitarlos" mientras que la edil Lluïsa Notario ha denunciado que cada vez que Catalá habla de las personas LGTBI "demuestra su desprecio, hoy comparándonos con personas con enfermedades y diciendo que somos una necesidad social".

"La bandera LGTBI es una bandera política, en contra de lo que dice Catalá, que representa desde hace décadas la lucha de un colectivo que todavía somos acosadas, violentadas, agredidas y discriminadas por ser personas LGTBI. No hay más que ver las cifras de los delitos de odio que no paran de subir", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado que es "la bandera que representa la lucha por nuestros derechos y nuestra dignidad frente a partidos como el PP que históricamente se ha opuesto a nuestra igualdad como demuestra el recurso en el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de igualdad LGTBI y personas trans, como ya hizo con el matrimonio igualitario".

"A la señora Catalá y al PP lo único que les interesa del colectivo LGTBI y el Orgullo es hacer caja vaciando el contenido reivindicativo. El PP debería dejar de banalizar la lucha LGTBI apropiándose de unos avances que no son suyos porque no son avances sociales que hemos logrado entre todos y todas, como dice, son avances sociales que hemos logrado pese a la oposición histórica del PP", ha zanjado.

AUTOBUSES Y MUPIS

Frente a estas críticas, fuentes municipales han subrayado que no se colocan banderas ni pancartas en el Balcón Municipal porque como ya se anunció en el pasado mes de noviembre se han sustituido por dos soportes digitales (mupis) que se usan para celebrar los días internaciones, como es el caso del Orgullo.

De hecho los dos mupis han proyectado la campaña del Día del Orgullo tanto el pasado fin de semana (20, 21 y 22 de junio), donde se celebraron los actos institucionales en la Plaza del Ayuntamiento, como el próximo jueves 27, viernes 28 y sábado 29.

Además en el resto de mupis de la ciudad se han colocado 200 carteles, se han vinilado siete autobuses de la EMT y se ha iluminado la fachada del Ayuntamiento con la bandera LGTBIQ+.

Por tanto, desde el equipo de gobierno consideran que se ha realizado una interpretación "sesgada y tendenciosa" de las declaraciones de la alcaldesa al "descontextualizarlas y "no darlas en su totalidad".