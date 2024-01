Representantes del Camino Sinodal Alemán viajarán este mes al Vaticano, pero no hablarán del sacerdocio femenino

January 1, 2024, Vatican City, Vatican City - Vatican Media Press Office Hando / Zuma Press / Co





El Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, ha anunciado que los representantes del Camino Sinodal Alemán viajarán este mes de enero al Vaticano para reunirse con el Papa y con los Prefectos de varios dicasterios, si bien ha descartado que el sacerdocio femenino vaya a estar sobre la mesa en las conversaciones.

En una entrevista con el semanario católico alemán 'Tagespost', el cardenal argentino se ha referido al proceso de diálogo que mantiene el Vaticano con los representantes de esta iniciativa eclesial de Alemania. Así, ha detallado que ya se han celebrado dos encuentros y que "el próximo tendrá lugar en Roma este mes", aunque no ha especificado por el momento la fecha concreta.

Fernández ya avanzó en otra entrevista el pasado mes de diciembre con 'The Pillar' que está "planeando un viaje a Alemania para tener algunas conversaciones" que considera que son importantes".

En declaraciones al semanario católico alemán, Fernández ha censurado los preparativos para la creación por parte de la Iglesia alemana de un órgano legislativo independiente formado por clérigos y laicos, que actuaría como órgano de gobierno de toda la Iglesia en el país. El Papa frenó esta medida en una carta publicada en enero de 2023, pero el Camino Sinodal Alemán ha continuado por este camino.

Para Fernández, "la condición" para continuar el diálogo entre el Vaticano y el Camino Sinodal Alemán es que no se sigan "tomando decisiones que sólo se discutirán en reuniones posteriores". "Debemos recordar que 'el tiempo vale más que el espacio'", ha señalado citando la exhortación apostólica del Papa Francisco de 2013 'Evangeli Gaudium'. "Mantengamos la calma y pensemos en el panorama general", ha concluido.

Por otro lado, ha recordado que el Papa ya se ha pronunciado claramente sobre la ordenación de mujeres al considerar que se trata de "un tema cerrado por una declaración definitiva". El pontífice no ha prohibido que se pueda seguir examinando la cuestión, aunque no de forma pública. "Francisco, dice expresamente que no se puede discutir 'públicamente", ha asegurado Fernández al manifestar que ninguna comisión nombrada por los obispos alemanes podrá discutir sobre este tema.

El Vaticano ha dejado claro en varias ocasiones que el Camino Sinodal Alemán no tiene facultad para obligar a que se adopten nuevos enfoques de la doctrina y la moral católica. Sin embargo, en esta asamblea que echó a andar en 2019, antes de la convocatoria mundial del Sínodo sobre la sinodalidad, ya se han debatido varias propuestas de cambio en la Iglesia, algunas en directa oposición con la doctrina moral católica, como repensar la moral sexual sobre la homosexualidad o el sacerdocio femenino.

Así, Fernández ha arremetido contra algunos de los debates que se han puesto encima de la misa en el Camino Sinodal Alemán sobre la reforma de la Iglesia.

"Cuando uno escucha algunas de las opiniones expresadas en el Camino Sinodal Alemán a veces parece que una cierta parte del mundo se siente particularmente "iluminada" y entiende lo que los otros pobres desgraciados no pueden comprender por ser demasiado poco comunicativos y medievales, y entonces esta parte "iluminada" del mundo cree ingenuamente que está reformando a toda la Iglesia Universal y liberándola de su doctrina anticuada", ha asegurado en la entrevista, publicada de forma íntegra este jueves.

"Creer --ha explicado el Prefecto de la Fe-- que en una parte del mundo la crisis provocada por los abusos sexuales puede resolverse con la ayuda de decisiones contrarias a la enseñanza de la Iglesia universal no tiene, en mi opinión, ni siquiera un fundamento razonable".

Asimismo, el cardenal argentino ha advertido a los obispos alemanes de que el Papa Francisco no es "progresista", a pesar de los recientes pronunciamientos de la Santa Sede. Fernández ha asegurado que el documento titulado 'Fiducia Supplicans' sobre las bendiciones para parejas no casadas y del mismo sexo publicada poco antes de Navidad fue una "respuesta clara que lleva la firma del Papa" y no algo "que dos o tres países han pretendido".

Según Fernández, la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre las bendiciones a "parejas irregulares" es "una respuesta clara que lleva la firma del Papa".

"No es la respuesta que le gustaría a la gente de dos o tres países. Es más bien una respuesta pastoral que todos van a poder aceptar, aunque no sin dificultad", ha señalado. Sus declaraciones se enmarcan en la reciente decisión del Vaticano de aprobar las bendiciones a personas del mismo sexo, un punto que ha causado fricción en los últimos años entre el Vaticano y el Camino Sinodal Alemán.

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe también ha advertido el peligro de ver al Papa Francisco como un reformador liberal ya que ha asegurado que el Pontífice es el garante de la comunión entre las Iglesias católicas en la única Iglesia de Cristo. "Algunos obispos alemanes obviamente no parecen entender que un Papa liberal o ilustrado no podría garantizar esta comunión entre alemanes, africanos, asiáticos, latinoamericanos, rusos, etc", ha precisado.

De este modo, ha defendido que Francisco que es un Papa "pastoral", en cambio, sí puede hacerlo. "Un Papa que conserva la doctrina que la Iglesia ha elaborado y enriquecido a lo largo de los siglos escuchando el Evangelio eterno, pero que también es capaz de permitirle entrar en diálogo con la vida concreta, a menudo tan herida, de los fieles, no con la vida de un 'hombre' abstracto, sino con la vida real de muchos hombres y mujeres en los ambientes más diversos", ha concluido.